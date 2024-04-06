مازيمبى يُسقط بترو أتلتيكو ويضرب موعدًا مع الأهلى بنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا

ضرب فريق مازيمبي الكونغولي موعدًا مع نادي الأهلي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بالفوز على فريق بترو أتلتيكو "دي لواندا" في المباراة التي جمعتهما بإياب الدور ربع النهائي للبطولة بهدفين لهدف لكل منهما.



وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي دون أهداف، ليتأهل مازيمبي لنصف النهائي بهدفين لهدف في مجموع المباراتين.

أحداث الشوط الأول

فرض فريق بترو أتلتيكو استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي في مستوى ضعيف من كلا الفريقين.

واعتمد فريق بترو أتلتيكو على التراجع الدفاعي وغلق المساحات والاعتماد على الهجمات السريعة والكرات الطولية، واستغلال المساحات التي يخلفها تقدم مازيمبي للهجوم، فيما حاول لاعبو الفريق الكونغولي الوصول لمرمى بترو أتلتيكو.

وأهدر تورو فرصة تسجيل هدف التقدم لفريق بترو أتلتيكو في الدقيقة التاسعة بعد كرة عرضية لعبها جاريدي وحولها له تياجو أزولاو برأسه وتسلم الكرة وسددها خارج المرمى.

واستمر استحواذ فريق بترو أتلتيكو على مجريات اللعب خلال الدقائق التالية من عمر الشوط الأول، وكذلك واصل كلا الفريقين أداءهما الهجومي الباهت.

وسجل جوناثان تورو، لاعب فريق بترو أتلتيكو هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 29 بعد رمية تماس نفذت طولية داخل منطقة الجزاء وحولها تياجو أزولاو برأسه لتورو الذبي راوغ المدافع وسدد الكرة وسكنت الشباك على يمين الحارس.

وهدأ نهج المباراة خلال الدقائق التالية من عمر الشوط، إذ اعتمد فريق بترو أتلتيكو على غلق المساحات وحرمان لاعبي مازيمبي من الوصول للمرمى، فيما حاول لاعبو مازيمبي إيجاد طريق الوصول لمرمى بترو أتلتيكو وتسجيل هدف التعادل.

وأهدر كابوي تشيكومب، جناح مازيمبي، فرصة تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، بعدما انفرد بحارس بترو أتلتيكو وسدد الكرة ساقطة من فوقه ومرت بجوار القائم الأيمن.

وسدد لاعبو بترو أتلتيكو كرة واحدة على المرمى من 3 محاولات وخرجت كرتان من الملعب، مقابل تسديدة على المرمى من محاولة وحيدة لفريق مازيمبي.

واستحوذ بترو أتلتيكو على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 60% مقابل 40% لصالح فريق مازيمبي.



الشوط الثاني

وأضاع تياجو أزولاو فرصة تسجيل الهدف الثاني لأتلتيكو في الدقيقة 49 بعدما انطلق إيدي أفونسو من الجانب الأيمن، وأرسل عرضية حولها أزولاو برأسه ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس.



وأظهر لاعبو فريق مازيمبي رغبة قوية في تسجيل هدف التعادل من بداية الشوط الثاني، فيما حاول لاعبو فريق بترو أتلتيكو امتصاص حماسهم وتثبيت أقدام انتصارهم بهدف ثانٍ.



وأهدر فيلي تراوري، لاعب مازيمبي الذي شارك بديلًا، فرصة تسجيل هدف التعادل لفريق مازيمبي في الدقيقة 64 بعدما انطلق بهجمة مرتدة على الجانب الأيسر للملعب، وسدد الكرة مباشرة ناحية المرمى ولكنها اعتلت العارضة.



وعاد تراوري وأهدر فرصة أخرى لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 67 بعدما تسلم تمريرة داخل منطقة الجزاء، وانفرد بها بحارس المرمى وسدد الكرة خارج المرمى.

واستمرت المحاولات الهجومية من قِبل لاعبي فريق مازيمبي لتسجيل هدف التعادل خلال الدقائق التالية من عمر الشوط الثاني.

وسجل فيليب كينزومبي، هدف التعادل لفريق مازيمبي في الدقيقة 82 بتسديدة ارتطمت بقدم المدافع كوينتو وسكنت الشباك.

وطالب لاعبو فريق بترو أتلتيكو بركلة جزاء في الدقيقة 86 بداعي وجود لمسة يد ضد أحد لاعبي مازيمبي داخل منطقة جزائهم، ولكن حكم المباراة رفض احتسابها.

وكاد أليساندري جيديش أن يسجل هدف بترو أتلتيكو الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدلًا من الضائع بعدما حول عرضية زميله جيلبرتو ناحية المرمى وأمسكها الحارس بسهولة.

ولعب جيلبرتو، لاعب بترو أتلتيكو، كرة عرضية من الجانب الأيسر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلًا من الضائع وحولها تياجو أزولاو برأسه ناحية المرمى، ولكن مدافع مازيمبي أبعد الكرة لركلة ركنية.

واستغل لاعبو مازيمبي تقدم حارس مرمى بترو أتلتيكو في ركلة ركنية بالدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، وارتدت لهم الكرة وسددها جويل بيا في المرمى بعدما فشل مدافعا بترو أتلتيكو في إبعاد الكرة عن مرماهما.

وسدد لاعبو فريق بترو أتلتيكو كرة واحدة على المرمى من 6 محاولات وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة، مقابل 3 تسديدات من 11 محاولة لفريق مازيمبي وخرجت 7 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة.

واستحوذ بترو أتلتيكو على مجريات اللعب خلال أحداث المباراة بنسبة 51% مقابل 49% لصالح فريق مازيمبي.