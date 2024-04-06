السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منافس الأهلى.. بترو أتلتيكو يتقدم على مازيمبى فى الشوط الأول بهدف

احتفال فريق بترو
احتفال فريق بترو أتلتيكو

تقدم فريق بترو أتلتيكو الأنجولي على ضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بهدف دون رد.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفرض فريق بترو أتلتيكو استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي في مستوى ضعيف من كلا الفريقين.

واعتمد فريق بترو أتلتيكو على التراجع الدفاعي وغلق المساحات والاعتماد على الهجمات السريعة والكرات الطولية، واستغلال المساحات التي يخلفها تقدم مازيمبي للهجوم، فيما حاول لاعبو الفريق الكونغولي الوصول لمرمى بترو أتلتيكو.

وأهدر تورو فرصة تسجيل هدف التقدم لفريق بترو أتلتيكو في الدقيقة التاسعة بعد كرة عرضية لعبها جاريدي وحولها له تياجو أزولاو برأسه وتسلم الكرة وسددها خارج المرمى.

واستمر استحواذ فريق بترو أتلتيكو على مجريات اللعب خلال الدقائق التالية من عمر الشوط الأول، وكذلك واصل كلا الفريقين أدائهما الهجومي الباهت.

وسجل جوناثان تورو، لاعب فريق بترو أتلتيكو هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 29 بعد رمية تماس نفذت طولية داخل منطقة الجزاء وحولها تياجو أزولاو برأسه لتورو الذبي راوغ المدافع وسدد الكرة وسكنت الشباك على يمين الحارس.

وهدأ نهج  المباراة خلال الدقائق التالية من عمر الشوط، إذ اعتمد فريق بترو أتلتيكو على غلق المساحات وحرمان لاعبي مازيمبي من الوصول للمرمى، فيما حاول لاعبو مازيمبي إيجاد طريق الوصول لمرمى بترو أتلتيكو وتسجيل هدف التعادل.

وأهدر كابوي تشيكومب، جناح مازيمبي، فرصة تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، بعدما انفرد بحارس بترو أتلتيكو وسدد الكرة ساقطة من فوقه ومرت بجوار القائم الأيمن.

وسدد لاعبو بترو أتلتيكو كرة واحدة على المرمى من 3 محاولات وخرجت كرتين من الملعب، مقابل تسديدة على المرمى من محاولة وحيدة لفريق مازيمبي.

واستحوذ بترو أتلتيكو على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 60% مقابل 40% لصالح فريق مازيمبي.

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