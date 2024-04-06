جوارديولا يشيد بـ"دي بروين": من أفضل اللاعبين في تاريخ مانشستر سيتي

أشاد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، بلاعبه البلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب الستيسنز، بعد فوزهم على كريستال بالاس بالدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج.

وانتصر مانشستر سيتي على كريستال بالاس في المباراة التي جمعتهما بالجولة الـ32 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بأربعة أهداف دون رد.

وقال جوارديولا في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي عقب المباراة: "لولاه ما كان لنا أن نفوز بهذه المباراة. تتحدثون عن المدربين ولكن لاعبين مثل كيفين يجعلون هذه المباراة سهلة".

وساهم دي بروين في انتصار مانشستر سيتي بتسجيل هدف التعادل، وهدف فريقه الرابع لتأكيد الانتصار ومواصلة المنافسة على لقب البريميرليج.

وأضاف: "لقد كان واحدا من أفضل اللاعبين في تاريخ مانشستر سيتي".

ومنذ انطلاق الموسم الجاري، لعب دي بروين 16 مباراة بقميص مانشستر سيتي وسجل 4 أهداف وصنع 14 لزملائه في الفريق.

وأردف:"أن تحافظ على هذا لمدة 9 سنوات، وأن يكون لديك هذا الثبات فهذا أمر مذهل. الهدف الأول استثنائي. وصناعة الهدف استثنائية. أداء جيد للحقيقة".

وأكد:"100 هدف رقم كبير، والكثير من صناعة الأهداف أيضا. أمر جيد للغاية".

ووصل دي بروين للهدف رقم 100 بقميص مانشستر سيتي في جميع المسابقات منذ انضمامه للفريق في صيف 2015، في 371 مباراة لعبها وصنع 166 لزملائه.

وأردف:" لم نكن أقوياء كالعادة من حيث الدفاع ونقل الهجمة، لهذا السبب سمحنا بتلقي الهدف الأول".



وينتظر مانشستر سيتي مباراة قوية ضد فريق ريال مدريد الإسباني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة ويفصله فارق الأهداف عن فريق ليفربول، صاحب المركز الأول.