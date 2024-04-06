باير ليفركوزن يهزم يونيون برلين ويقترب من تحقيق البوندسليجا

انتصر باير ليفركوزن على مضيفه يونيون برلين في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ28 لبطولة الدوري الألماني، بهدف دون رد.

وبات ليفركوزن على مقربة انتصار واحد فقط من تحقيق لقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه وقبل 5 جولات من نهاية البطولة، وذلك في حالة فوزه بالمباراة المقبلة وخسارة بايرن ميونخ أو تعادله في المباراة المقبلة.

وأنهى ليفركوزن الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدف دون رد.

واستحوذ ليفركوزن على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، وقدم أداءً هجوميًا جيدًا بدون أي خطورة تذكر على مرماه من قبل لاعبي يونيون برلين.

وسجل فلوران فريتز الهدف الأول لباير ليفركوزن في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وسدد لاعبو باير ليفركوزن 4 كرات على المرمى من 11 محاولة وخرجت 7 كرات من الملعب، فيما لم يسدد يونيون برلين أي كرة على المرمى من 3 محاولات خرجت جميعها من الملعب.

واستحوذ لاعبو باير ليفركوزن على مجريات اللعب بنسبة 61% مقابل 39% لصالح فريق يونيون برلين.

واستمر استحواذ لاعبي ليفركوزن على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، وكذلك واصلوا خطورتهم الهجومية على المرمى.

وأهدر لاعبو ليفركوزن أكثر من فرصة محققة خلال الشوط الثاني من المباراة، فيما لم يهدد يونيون برلين مرماهم بأي فرصة.

وسدد لاعبو باير ليفركوزن 8 كرات على المرمى من 19 محاولة وخرجت 11 كرة من الملعب، فيما لم يسدد فريق يونيون برلين أي كرة على المرمى من 7 محاولات خرجت جميعها من الملعب.

واستحوذ باير ليفركوزن على مجريات اللعب بنسبة 61% مقابل 39% لصالح فريق يونيون برلين.



ورفع باير ليفركوزن رصيده للنقطة 76 ويواصل تصدر ترتيب البوندسليجا والاقتراب من تحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه، فيما توقف رصيد يونيون برلين عند 29 نقطة في المركز الـ12.