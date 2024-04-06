السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

باير ليفركوزن يهزم يونيون برلين ويقترب من تحقيق البوندسليجا

باير ليفركوزن
باير ليفركوزن

انتصر باير ليفركوزن على مضيفه يونيون برلين في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ28 لبطولة الدوري الألماني، بهدف دون رد.

وبات ليفركوزن على مقربة انتصار واحد فقط من تحقيق لقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه وقبل 5 جولات من نهاية البطولة، وذلك في حالة فوزه بالمباراة المقبلة وخسارة بايرن ميونخ أو تعادله في المباراة المقبلة.

وأنهى ليفركوزن الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدف دون رد.

واستحوذ ليفركوزن على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، وقدم أداءً هجوميًا جيدًا بدون أي خطورة تذكر على مرماه من قبل لاعبي يونيون برلين.

وسجل فلوران فريتز الهدف الأول لباير ليفركوزن في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وسدد لاعبو باير ليفركوزن 4 كرات على المرمى من 11 محاولة وخرجت 7 كرات من الملعب، فيما لم يسدد يونيون برلين أي كرة على المرمى من 3 محاولات خرجت جميعها من الملعب.

واستحوذ لاعبو باير ليفركوزن على مجريات اللعب بنسبة 61% مقابل 39% لصالح فريق يونيون برلين.

واستمر استحواذ لاعبي ليفركوزن على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، وكذلك واصلوا خطورتهم الهجومية على المرمى.

وأهدر لاعبو  ليفركوزن أكثر من فرصة محققة خلال الشوط الثاني من المباراة، فيما لم يهدد يونيون برلين مرماهم بأي فرصة.
وسدد لاعبو باير ليفركوزن 8 كرات على المرمى من 19 محاولة وخرجت 11 كرة من الملعب، فيما لم يسدد فريق يونيون برلين أي كرة على المرمى من 7 محاولات خرجت جميعها من الملعب.

واستحوذ باير ليفركوزن على مجريات اللعب بنسبة 61% مقابل 39% لصالح فريق يونيون برلين.


ورفع باير ليفركوزن رصيده للنقطة 76 ويواصل تصدر ترتيب البوندسليجا والاقتراب من تحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه، فيما توقف رصيد يونيون برلين عند 29 نقطة في المركز الـ12.

باير ليفركوزن يونيون برلين الدورى الألماني البوندسليجا مباراة باير ليفركوزن ويونيون برلين

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

تفاصيل سرقة 2 مليون جنيه من سيارة في القاهرة

بحضور وتشريف الرئيس السيسي.. بدء توافد ضيوف حفل إفطار الأسرة المصرية 2024 (فيديو)

حفل إفطار الأسرة المصرية 2024.. توافد كبير لسياسيين وإعلاميين ورموز مجتمعية

حريق بمائدة إفطار يمتد لميضة مسجد أبوالعلا التاريخى فى القاهرة

وليد سعد يعود للغناء بعد غياب 17 عاما بـ "اللي فارق فارق"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

صور

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

محطة تل أبيب

المزيد

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب

ورطة كبرى لإسرائيل فى غزة.. فشل تحقيق الأهداف وغضب متزايد للحلفاء