الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. تعادل إيجابي مثير بين تشيلسي ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

تشيلسي ومانشستر يونايتد
تشيلسي ومانشستر يونايتد

تعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه تشيلسي في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ31 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، بهدفين لمثلهما.

واستحوذ لاعبو مانشستر يونايتد على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا وفي مستوى متوسط من كلا الفريقين.

وافتتح كونور كالاجير التسجيل لفريق تشيلسي في الدقيقة الرابعة.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي فريق تشيلسي لتسجيل الهدف الثاني خلال الدقائق التالية.

وتحصل فريق تشيلسي على ركلة جزاء في الدقيقة 19 سجلها كول بالمر على يسار الحارس أندريه أونانا.

وضغط لاعبو يونايتد بعد تلقيهم الهدف الثاني من أجل تسجيل هدف تقليص الفارق ثم العمل على التعادل.

وسجل أليخاندرو جارناتشو هدف مانشستر يونايتد الأول في الدقيقة 34 بعدما أخطأ موسيس كايسيدو في تمرير الكرة بخط دفاع تشيلسي ووصلت لجارناتشو الذي انطلق داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة على يسار الحارس.

وأضاف برونو فيرنانديز الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 39 بعدما حول عرضية ديوجو دالوت بقدمه على يمين الحارس وسكنت الكرة الشباك.

وتبادل كلا الفريقين المحاولات الهجومية خلال الدقائق التالية من عمر الشوط لتسجيل هدف التقدم ولكن أغلب المحاولات لم تهدد المرميين.

وسدد لاعبو تشيلسي، أصحاب الأرض، 4 كرات على المرمى من 11 محاولة وخرجت 7 كرات من الملعب، مقابل 4 تسديدات من 13 محاولة لفريق مانشستر يونايتد وخرجت 9 كرات من الملعب.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 53% مقابل 47% لصالح فريق تشيلسي.

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