هايدنهايم يسقط بايرن ميونخ بثلاثية في البوندسليجا

قلب فريق هايدينهايم تأخره بهدفين أمام ضيفه بايرن ميونخ لانتصار بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ28 لبطولة الدوري الألماني، البوندسليجا.



وقرّب هذا الانتصار فريق باير ليفركوزن من تحقيق لقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه وإنهاء سلسلة فوز بايرن ميونخ بالدوري الألماني، والتي وصلت لـ11 لقبًا متواليًا.

وأنهى بايرن ميونخ الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدفين دون رد.

وفرض بايرن ميونخ استحواذه على مجريات اللعب وكان الأداء الهجومي من جانبه فقط في ظل أداء متواضع من قبل فريق هايدنهايم، صاحب الأرض.

وأهدر لاعبو بايرن ميونخ العديد من الفرص المحققة للتسجيل خلال النصف ساعة الأولى من عمر الشوط الأول.

وافتتح هاري كين التسجيل لفريق بايرن ميونخ في الدقيقة 38 بصناعة زميله سيرجي جنابري.

وأضاف جنابري الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 45 بصناعة ألفونسو ديفيز.

وسدد لاعبو بايرن ميونخ 4 كرات على المرمى من 7 محاولات وخرجت 3 كرات من الملعب فيما لم يسدد فريق هايدينهايم أي كرة على المرمى من محاولة وحيدة خرجت من الملعب.

واستحوذ لاعبو بايرن ميونخ على مجريات اللعب بنسبة 66% مقابل 34% لصالح فريق هايدينهايم.

وفي الشوط الثاني، واصل بايرن ميونخ استحواذه على مجريات اللعب، فيما دخل فريق هايدينهايم في أجواء المباراة وهدد مرمى بايرن بأكثر من فرصة محققة.

وسجل كيفن سيسا هدف هايدينهايم الأول في الدقيقة 50 من مر المباراة، ثم أضاف زميله تيم كليندينست الهدف الثاني في الدقيقة التالية.

وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية على المرمى خلال الدقائق التالية وأهدر كلًا منهما عددًا من الفرص المحققة.

وأضاف كليندينست الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 79.

واستحوذ بايرن ميونخ على مجريات اللعب بنسبة 62% مقابل 38% لصالح فريق هايدنهايم.



ورفع هايدنهايم رصيده لـ33 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب البوندسليجا، فيما توقف رصيد بايرن ميونخ عند 60 نقطة في المركز الثاني.