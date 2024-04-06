جابرييل خيسوس يقود هجوم أرسنال ضد برايتون بالدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني، ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه فريق برايتون ألبيون في مباراة الجولة الـ32 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويقود جابرييل خيسوس هجوم أرسنال في مباراة اليوم، فيما يتواجد جورجينو في وسط الملعب، بينما خرج النني من قائمة المباراة.

تشكيل أرسنال لمباراة برايتون ألبيون بالدوري الانجليزي الممتاز.

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بين وايت، جابرييل، ويليام صاليبا، أولكساندر زينشنكو.

وسط الملعب: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، جورجينو.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل خيسوس، كاي هافيرتز.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "آرون رامسديل، تاكهيرو تومياسو، كيوير، توماس بارتي، إيميل سميث رو، باتريك فييرا، ليونارد تروسارد، جابرييل مارتينيلي، إيدي نيكيتياه".

ويتطلع فريق أرسنال لمواصلة انتصاراته من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الانجليزي، والقفز على صدارة جدول الترتيب ولو بشكل مؤقت في انتظار تعثر ليفربول غدًا أمام مانشستر يونايتد، فيما يرغب فريق برايتون في تحقيق المفاجأة وخطف نقاط الفوز من أجل استعادة توازنه والدخول مرة أخرى في المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

ويرغب أرسنال في تكرار تواجده في المنافسة على لقب الدوري الانجليزي للموسم الثاني على التوالي بعدما تنافس على اللقب في الموسم الماضي مع فريق مانشستر سيتي الذي توج باللقب في الجولات الأخيرة، فيما يريد فريق برايتون تعطيل الجانرز ووضع اسمه في تاريخ البطولة كأحد الأندية التي ساهمت في تعطيل أحد المنافسين على اللقب عن سباق المنافسة.

وتعد مواجهة اليوم التجربة الأخيرة للجانرز، للاستعداد والتأكد من جاهزية الفريق قبل مباراة بايرن ميونخ الألماني بذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل في التاسعة مساءً.