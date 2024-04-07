مواعيد مباريات اليوم 28 رمضان 2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، بجانب مباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مواعيد مباريات اليوم 28 رمضان 2024 والقنوات الناقلة

نعرض للقراء من خلال التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم 28 رمضان 2024 والقنوات الناقلة والتي جاءت كما يلي:-

مواعيد مباريات في كأس الكونفدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة

- مباراة دريمز ضد الملعب المالي: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة اتحاد الجزائر ضد ريفرز يونايتد: في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة نهضة بركان ضد أبوسليم: في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة شيفيلد يونايتد ضد تشيلسي: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة توتنهام هوتسبير ضد نوتينجهام فورست: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة فروسينوني ضد بولونيا: في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة مونزا ضد نابولي: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة كالياري ضد أتالانتا: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة هيلاس فيرونا ضد جنوى: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 2

- مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا: في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

- مباراة هوفنهايم ضد أوجسبورج: في الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة فولفسبورج ضد بروسيا مونشنجلادباخ: في الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات في كأس السوبر التركي

- مباراة جالاتا سراي ضد فناربخشة: في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يستعد فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواجهة نظيره إنبي، غدًا الاثنين المقبل الموافق 8 أبريل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة دوري نايل "الدوري المصري".

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يستضيف فريق الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، نظيره ومواطنه مودرن فيوتشر، على إستاد "القاهرة الدولي"، اليوم الأحد، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، قد انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 2-1.