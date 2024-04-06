يشغل بال عشاق الكرة معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 6-4-2024 والقنوات الناقلة عبر جوجل، حيث تستمر مباريات الجولة 27 من الدوري السعودي، وستبدأ مباريات جولة جديدة من الدوري الإنجليزي، وسوف تستمر مباريات الدوري الألماني والفرنسي والإيطالي وتنتهي مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لحساب دور الإياب.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 6-4-2024 والقنوات الناقلة

ويستعرض "الدستور" في هذا التقرير أكثر من مباراة قوية وهامة بالدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى، وما هي القنوات الناقلة للمباريات.

أبرز مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات دوري روشن السعودي في الجولة 27

الطائي - الشباب

22:00 السعودية، 21:00 مصر

SSC SPORT 1 HD

حمادة العنزي

الاتفاق - الرياض

22:00 السعودية، 21:00 مصر

SSC Extra 1 HD رائد الدوسري.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي في الجولة 32

كريستال بالاس - مانشستر سيتي 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN SPORTS 1 خالد الحدي

أستون فيلا - برينتفورد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS 1 خليل البلوشي

فولهام - نيوكاسل 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS 2 جواد بدة

إيفرتون - بيرنلي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports Xtra 1 سمير اليعقوبي

وولفرهامبتون - وست هام 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports Xtra 2 عادل خلو

لوتون تاون - بورنموث 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports Xtra 3 مضر اليوسف

برايتون - آرسنال 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS 1 محمد بركات

مواعيد مباريات دوري ابطال إفريقيا في إياب ربع النهائي

بترو أتلتيكو - مازيمبي 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS 6 أحمد عبده

أسيك - الترجي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS 1 عصام الشوالي

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي في الجولة 31

ميلان - ليتشي 15:00 مصر، 16:00 السعودية

AD Sports Premium 1

روما - لاتسيو 18:00 مصر، 19:00 السعودية AD Sports Premium 1

إمبولي - تورينو 20:45 مصر، 21:45 السعودية AD Sports Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني في الجولة 28

هايدنهايم - بايرن ميونخ في تمام الساعة 15:30 مصر، 16:30 السعودية

beIN SPORTS 3

حفيظ دراجي

أونيون برلين - باير ليفركوزن 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN SPORTS 5 علي محمد علي

فرايبورج - لايبزيج 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN SPORTS 6 منتصر الأزهري

ماينز - درامشتات 15:30 مصر، 16:30 السعودية تطبيق TOD TV أحمد البلوشي

كولن - بوخوم 15:30 مصر، 16:30 السعودية تطبيق TOD TV مضر اليوسف

بوروسيا دورتموند - شتوتجارت 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS 5 نوفل الباشي

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مواعيد مباريات الدوري الفرنسي في الجولة 28

لانس - لوهافر في تمام الساعة 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS 4 محمد المبروكي

باريس سان جيرمان - كليرمون في تمام الساعة 22:00 السعودية، 21:00 مصر

beIN SPORTS 1

حسن العيدروس