الأهلي والزمالك والاتحاد على أعتاب نصف نهائى دورى سوبر السلة

أسفرت مباريات الجولتين الأولى والثانية بدور الثمانية في دوري السوبر لكرة السلة عن تقدم فرق الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري واقترابها من التأهل للدور نصف النهائي.

وفي الجولة الأولى فاز الأهلي على الاتصالات 83 - 70 وفاز الاتحاد السكندري على القناة 85 -62 و وفاز الزمالك على سموحة 77 – 60 وفاز سبورتنج على الجزيرة 77 – 67.

وفي الجولة الثنية فاز الأهلي على الاتصالات 89 -69 والزمالك على سموحة 68 – 65 والاتحاد السكندري على القناة 84 – 66 والجزيرة على سبورتنج 76 – 68.

وبذلك أصبحت فرق الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري في حاجة لفوز واحد للتأهل للدور نصف النهائي.

من ناحية أخرى يخوض منتخب مصر للشباب تحت 18 سنة لكرة السلة مباراته الخامسة في بطولة ألبرت شويتزر التي تقام في ألمانيا خلال الفترة من 30 مارس الماضي وحتى 6 أبريل الجاري عندما يواجه منتخب سلوفينيا وستأهل الفائز بالمباراة للعب على المركزين الخامس والسادس.

كان منتخب شباب السلة قد خاض أربع مباريات في بطولة ألبرت شويتزر فاز في الأولى على منتخب ألمانيا 72 – 53 وخسر الثانية أمام منتخب صربيا بنتيجة 71 – 94 وخسر المباراة الثالثة أمام منتخب اليونان 75 -91 وفاز في المباراة الرابعة على الصين 94 – 88.

تتكون بعثة منتخب الشباب تحت 18 سنة من محمد فتحي رئيسا للبعثة وأحمد حسني الجارحي مديرا فنيا ومحمد أشرف توفيق مدربا عاما ومؤمن أبوالعينين مدربا ومحمد سعد مدرب معايشة وإسلام جمعة طبيبا و12 لاعبا هم: محمد طارق خيري ومحمد وائل توفيق وعمر الكر داني ومحمد فادي هاني ومحمد حاتم الجيزاوي وياسين عبده وأحمد نضال أبوالعلا وعمر موفق وورامي مجدي وعمر عصام عبد الحميد ومحمد السيد البدوي وعلي عسران.