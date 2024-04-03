الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منتخب شباب السلة يواجه الصين في رابع مبارياته ببطولة ألمانيا

منتخب مصر خسر أمام
منتخب مصر خسر أمام اليونان أمس

يخوض منتخب مصر للشباب تحت 18 سنة لكرة السلة مباراته الرابعة في بطولة ألبرت شويتزر التي تقام في ألمانيا خلال الفترة من 30 مارس الماضي وحتى 6 أبريل الجاري عندما يواجه منتخب الصين  في الرابعة والنصف عصراليوم.

كان منتخب شباب السلة قد خاض ثلاث مباريات في بطولة ألبرت شويتزر فاز في الأولى على منتخب ألمانيا 72 – 53 وخسر الثانية أمام منتخب صربيا بنتيجة 71 – 94 وخسر المباراة الثالثة أمام منتخب اليونان 75 -91 .

تتكون بعثة منتخب الشباب تحت 18 سنة من محمد فتحي رئيسا للبعثة وأحمد حسني الجارحي مديرا فنيا ومحمد أشرف توفيق مدربا عاما ومؤمن أبوالعينين مدربا ومحمد سعد مدرب معايشة وإسلام جمعة طبيبا و12 لاعبا هم: محمد طارق خيري ومحمد وائل توفيق وعمر الكر داني ومحمد فادي هاني ومحمد حاتم الجيزاوي وياسين عبده وأحمد نضال أبوالعلا وعمر موفق وورامي مجدي وعمر عصام عبد الحميد ومحمد السيد البدوي وعلي عسران.

من ناحية خرى، يبدأ اليوم معسكر منتخب السيدات 3 ×3 استعدادا للسفر إلي هونج كونج للمشاركة في التصفيات المؤهلة لدورة باريس الأوليمبية 2024 بقيادة محمد حورس المدي الفني الذي اختار سبع لاعبات للمشاركة في التصفيات وهن نادين سلعاوي وثريا محمد ورنيم الجداوي و ميرال أشرف من الأهلي وهاجر عامر من نادي سبورتينج وحبيبة حاتم  من نادي الجزيرة  وملك سامي من نادي سموحة .

 

نتخب مصر للشباب تحت 18 سنة لكرة السلة منتخب الصين منتخب المانيا منتخب صربيا منتخب اليونان

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