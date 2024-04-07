الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مباريات

جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-4-2024

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يهتم محبو كرة القدم بمتابعة جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-4-2024، والذي يضم اليوم بعض المباريات الهامة في الدوري الانجليزي، وكذلك مباراة الزمالك وفيوتشر

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-4-2024.

 

أبرز مواعيد مباريات اليوم

  • دريمز والملعب المالي الساعة 18:00 في مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.
  • مباراة اتحاد العاصمة وريفرز يونايتد الساعة 23:00 في مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية

 

  • مباراة نهضة بركان وأبو سليم في مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية

جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر

ناصر منسى يقود هجوم الزمالك أمام مودرن فيوتشر غدًا فى الكونفيدرالية

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الانجليزي 

 

  • مباراة مانشستر يونايتد و ليفربول الساعة 16:30
  • مباراة شيفيلد يونايتد و تشلسي الساعة 18:30
  • مباراة توتنهام نوتنجهام وفوريست الساعة 19:00

 

موعد مباراة الأهلي وانبي 

يواجه النادي الأهلي نادي انبي غدًا الاثنين على ملعب ستاد القاهرة الدولي الساعة 10 مساءً في المواجهة المؤجلة من الأسبوع 16 من بطولة الدوري موسم 2023-2024، بعد أن  أعلنت رابطة الأندية موعد مباراة الأهلي.

يذكر أن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن،  طلب تأجيل مباريات الدوري ما بعد يوم 12 مارس الماضي، لرغبته في انطلاق المعسكر الأول قبل موعد التوقف الدولي بأسبوع للتعرف على اللاعبين.

 

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر

 

يلتقي اليوم الزمالك وفيوتشر في التاسعة في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولىن وكان نادي الزمالك قد فاز على فيوتشر بنتيجة 2- 1،و يمكن مشاهدة المباراة 2024 من خلال قنوات بي إن سبورتس.

وأعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك تشكيل الفريق في مباراة الزمالك وفيوتشر أمس السبت ، خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر – سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي.خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

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