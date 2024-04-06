السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

شتوتجارت يهزم دورتموند ويتساوى مع بايرن ميونخ في الدورى الألمانى

شتوتجارت
شتوتجارت

سقط فريق بوروسيا دورتموند بالخسارة أمام مضيفه شتوتجارت بنتيجة صفر/1، ضمن منافسات الجولة 28 بالدوري الألماني  لكرة القدم، اليوم السبت.

وسجل سيرهو جيراسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64.

وتجمد رصيد دورتموند عند 53 نقطة في المركز الخامس بعد خسارته الخامسة في بطولة الدوري هذا الموسم.

أما شتوتجارت فقد رفع رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث، متخلفا بفارق الأهداف عن بايرن ميونخ حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي خسر أمام هايدنهايم بنتيجة 3/2 في وقت سابق، اليوم السبت.

وفي لقاءات أخرى أقيمت اليوم بنفس الجولة فاز باير ليفركوزن على يونيون برلين 1/صفر، ولايبزيج على فرايبورج 1/4، وماينز على دارمشتات 4/صفر، وكولون على بوخوم 1/2.

دورتموند شتوتجارت بايرن ميونخ الدورى الألماني سيرهو جيراسي

مواد متعلقة

بعد الخسارة أمام دورتموند.. توخيل يهنئ ليفركوزن على اقترابه من لقب البوندزليجا

بايرن ميونخ يسقط أمام دورتموند في كلاسيكو ألمانيا ويقرب ليفركوزن من لقب الدوري

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

أسطورة ضريح "حبس الوحش" في الفيوم.. مئات السيدات يتدحرجن أمامه لتحقيق مرادهن

إفطار الأسرة المصرية.. مائدة جامعة لكل أطياف المجتمع

كردون أمني وفريق بحث جنائي لكشف حادث مقتل شخص وإصابة 3 في دشنا

السجن المؤبد لقاتل جاره بسبب تربية كلاب فى العقار

قلبى حديد.. تفاصيل كلمة الرئيس السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

صور

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب