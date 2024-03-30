بايرن ميونخ يسقط أمام دورتموند في كلاسيكو ألمانيا ويقرب ليفركوزن من لقب الدوري

سقط بايرن ميونخ أمام ضيفه بوروسيا دورتموند بنتيجة 2/ صفر في كلاسيكو الدوري الألماني لكرة القدم، في قمة منافسات الجولة 27 من المسابقة، اليوم السبت.



سجل كريم أديمي ويوليان رايرسون هدفي دورتموند في الدقيقتين 10 و83.



وألغت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) هدفا سجله هاري كين نجم بايرن ميونخ في الدقيقة 89 بداعي وقوع المهاجم الإنجليزي في مصيدة التسلل.



ورد دورتموند اعتباره من الخسارة أمام الفريق البافاري بأربعة أهداف دون رد في مباراة الدور الأول، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع.



وتكبد بايرن ميونخ خسارته الخامسة في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 60 نقطة في المركز الثاني ليقرب باير ليفركوزن من منصة التتويج باللقب في ظل ابتعاده في الصدارة بفارق 13 نقطة قبل سبع جولات على انتهاء المسابقة.



وكان ليفركوزن فاز بصعوبة على هوفنهايم بنتيجة 1/2 اليوم السبت، بينما فاز فرايبورج على بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 3/صفر، وفولفسبورج على فيردر بريمن 2/صفر، بينما تعادل آينتراخت فرانكفورت مع يونيون برلين بدون أهداف، ولايبزيج مع ماينز بنفس النتيجة.



بدأ اللقاء بإيقاع سريع على أرضية ملعب "أليانز أرينا" حيث أضاع هاري كين فرصة أولى لبايرن ميونخ بضربة رأس فوق العارضة.



وكان رد الضيوف قويا حيث انطلق جادون سانشو ونيكلاس فولكروج بهجمة مرتدة سريعة وصلت إلى يوليان براندت الذي مهد الكرة لكريم أديمي ليسدد في الشباك مسجلا الهدف الأول لدورتموند.



وفي الدقيقة 18 مرر سانشو كرة إلى زميله ماتس هوميلز القادم من الخلف، لكن المدافع الألماني المخضرم سدد الكرة برعونة بعيدا عن القائم الأيمن.



تكتل فريق دورتموند بكثافة عددية أمام مرماه ليجد الفريق البافاري صعوبة كبيرة في الاختراق خاصة المفاتيح الهجومية ليروي ساني وتوماس مولر وجمال موسيالا، ولم تشكل تسديدات ثنائي الوسط ليون جرويتسكا وكونراد لايمر أي خطورة.



ورغم التنظيم الدفاعي، كاد بايرن ميونخ أن يهز الشباك في مناسبتين الأولى بعد كرة عرضية من جوشوا كيميتش قابلها هاري كين برأسه بجوار القائم في الدقيقة 23.



وقبل عشر دقائق من انتهاء الشوط الأول، أضاع إيريك داير فرصة محققة أمام مرمى دورتموند الخالي من حارسه ألكسندر ماير.



وأضاع بايرن ميونخ فرصة جديدة لإدراك التعادل بعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني عندما مرر هاري كين كرة إلى ألفونسو ديفيز داخل منطقة الجزاء ليسددها اللاعب الكندي برعونة.



وفي الدقيقة 52 أنقذ زفن أولرايش حارس مرمى بايرن ميونخ فرصة محققة بالتصدي لتسديدة فيليكس نيميشا من داخل منطقة الجزاء بعدها سدد ماتس هوميلز كرة فوق العارضة.



وتجرأ دورتموند كثيرا في الشوط الثاني حيث سدد ظهيره الأيسر إيان ماتسن كرة فوق العارضة في الدقيقة 65 بينما رد هاري كين برأسية بجوار القائم في الدقيقة 67.



وكان ألكسندر ماير حارس مرمى بوروسيا دورتموند يقظا في التصدي لتسديدة كينجسلي كومان في الدقيقة 75.



ووسط ارتباك تام واندفاع هجومي غير محسوب للفريق البافاري، سجل دورتموند هدفه الثاني في الدقيقة 83 عندما مرر الإيفواري سباستيان هالر الذي شارك بديلا في الشوط الثاني كرة إلى يوليان رايرسون ليسدد مباشرة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى.



وفي الدقيقة 89 لعب المغربي نصير مزراوي كرة عرضية إلى هاري كين ليقابلها النجم الإنجليزي برأسه في الشباك لكن تقنية حكم الفيديو المساعد ألغت الهدف بداعي وجود تسلل ضد مهاجم بايرن ميونخ ليحرم أصحاب الأرض من تقليص الفارق أو تفادي الخسارة الأولى على ملعبه أليانز أرينا في الكلاسيكو الألماني منذ أبريل 2014.