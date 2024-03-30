هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام بروسيا دورتموند بالدوري الألماني

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه بروسيا دورتموند، ضمن لقاءات الجولة الـ27 لبطولة الدوري الألماني، البوندسليجا.

ويقود الانجليزي هاري كين، هجوم فريق بايرن ميونخ في مباراة اليوم.



وجاء تشكيل بايرن ميونخ على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: سفين أولريتش.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش، إريك داير، ماتياس دي ليخت، ألفونسو ديفيز.

وسط الملعب: لايمر، ليون جورتسيكا، توماس مولر.

الهجوم: ليروي ساني، هاري كين، جمال موسيالا.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "دانيل بيرتيز، دايوت أوباميكانو، كيم مين جاي، نصير مزراوي، ماتياس تيل، سيرجي جنابري، كنجسلي كومان، إريك ماكسيم تشوبو موتينج، برايان زارجوزا.

ويغيب عن بايرن ميونخ كلًا من:"مانويل نوير، بونا سار، بافلوفيتش، رافائيل جيريرو، طارق بوشمان، ماروسيتش، ساشا بوي، نويل أسيكو نكيلي".

ويغيب مانويل نوير على وجه الخصوص عن تشكيل بايرن ميونخ في مباراة اليوم بعد تعرضه للإصابة أثناء مشاركته في معسكر مارس للتوقف الدولي مع منتخب ألمانيا.

وبدأ مانويل نوير مسيرته ضمن صفوف شباب فريق شالكة الألماني وصعد منه لفريق تحت 17 عامًا بنفس النادي في صيف 2001، ثم انتقل لفريق 19 عامًا في صيف 2003، وبعد عامين انتقل للفريق الأول بالنادي الذي لعب له 6 سنوات قبل الانضمام لبايرن ميونخ.

ولعب مانويل نوير 203 مباريات بقميص الفريق الأول لنادي شالكة، وتلقت شباكه 194 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في 80 مباراة.

ومع بايرن ميونخ، لعب نوير 512 مباراة وتلقت شباكه 412 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في 242 مباراة.

ومثل مانويل نوير المنتخب الألماني في مختلف مراحله العمرية للشباب وبدأها بمنتخب تحت 18 عامًا مرورًا بمنتخبي 19 و20 عامًا ثم منتخب تحت 21 عامًا، قبل أن يبدأ تمثيل المنتخب الأول في 2 يونيو 2009.

وكانت أولى مباريات نوير ودية ضد المنتخب الإماراتي وانتهت بفوز ألمانيا بسبعة أهداف لهدفين، ومنذ ذلك الحين لعب 117 مباراة وتلقت شباكه 113 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في 48 مباراة.



