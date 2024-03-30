تعزيز أمني بمحيط ملعب أليانز أرينا قبل مواجهة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند

عززت شرطة مدينة ميونخ الألمانية من تواجدها حول ملعب "أليانز أرينا" حيث يستضيف فريق بايرن ميونخ منافسه بروسيا دورتموند، اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا) وذلك عقب تهديد من مشتبه به.

ونشر أحد مستخدمي منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "تويتر سابقا"، والذي يقال إنه على صلة بميلشيات تنظيم الدولة الإسلامية، صورة للجماهير المتواجدين حول ملعب "أليانز أرينا" كهدف.

وقال متحدث باسم شرطة ميونخ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الشرطة وإدارة التحقيقات الجنائية الإقليمية قاما بتقييم الصورة بشكل مختلف يوم أمس الجمعة وتوصلا إلى حقيقة أنه لا يوجد تهديد ملموس وخطير.

وأوضح المتحدث أن المباراة ستقام في وقت لاحق من اليوم السبت مثلما خطط لها، وأن الأمر سيختلف فقط من حيث زيادة خدمة الطوارئ.

ولأهمية الحدث، فقد تم وضع من 300 إلى 500 شخص في خدمة الطوارئ، وقال المتحدث باسم شرطة ميونخ بأنه سيتم زيادة هذا العدد دون تحديد رقم.

من جانبه قال بايرن إنه دخل في محادثات مع الشرطة.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مؤخرا عن مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز فعاليات "كركوس سيتي" في 22 مارس الجاري بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، والذي تسبب في مقتل 144 شخصا وهو أسوأ هجوم تتعرض له روسيا منذ أعوام.