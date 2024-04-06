الدوري الإنجليزي.. أرسنال يتقدم على برايتون ألبيون بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق أرسنال على مضيفه برايتون ألبيون في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، بهدف دون رد.

وفرض أرسنال استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة وضغط على دفاعات فريق برايتون لحرمانهم من تحضير الهجمات وتسجيل هدف مبكر يؤكد به سيطرته على مجريات اللعب، بينما اعتمد برايتون على تهدئة اللعب وإيجاد ثغرة خلف تقدم وضغط أرسنال.

وضغط فريق أرسنال من الدقائق الأولى للمباراة على دفاعات برايتون لتسجيل هدف التقدم، فيما حاول فريق برايتون امتصاص هجمات الجانرز والتحول من الدفاع للهجوم لتسجيل هدف مباغت وعكس سير المباراة.

وتحصل فريق أرسنال على ركلة جزاء في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول بعد عرقلة جابرييل خيسوس داخل منطقة الجزاء، وسجلها بوكايو ساكا بتسديدة على يسار الحارس.

وحاول لاعبو فريق برايتون تسجيل هدف التعادل خلال الدقائق التالية من عمر الشوط الأول، فيما تراجع فريق أرسنال للدفاع من أجل حرمانهم من الوصول للمرمى وهز الشباك.

وسدد لاعبو فريق أرسنال كرتين على المرمى من 7 محاولات وخرجت 5 كرات من الملعب، فيما لم يسدد فريق برايتون أي كرة على المرمى من 4 محاولات خرجت جميعها من الملعب.

واستحوذ أرسنال على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 61% مقابل 39% لصالح فريق برايتون.

تشكيل أرسنال لمباراة برايتون بالدوري الانجليزي الممتاز

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بين وايت، جابرييل، ويليام صاليبا، أولكساندر زينشنكو.

وسط الملعب: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، جورجينو.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل خيسوس، كاي هافيرتز.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "آرون رامسديل، تاكهيرو تومياسو، كيوير، توماس بارتي، إيميل سميث رو، باتريك فييرا، ليونارد تروسارد، جابرييل مارتينيلي، إيدي نيكيتياه".