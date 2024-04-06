السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أستون فيلا يتعادل مع برينتفورد ووست هام يهزم ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

مباراة أستون فيلا
مباراة أستون فيلا وبرينتفورد

 سقط فريق أستون فيلا في فخ التعادل أمام ضيفه برينتفورد بثلاثة أهداف لكل منهما، في مواجهة مثيرة جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة 32 بالدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج. 

تقدم أستون فيلا بهدفين سجلهما أولي واتكينز ومورجان روجرز في الدقيقتين 39 و46، إلا أن برينتفورد قلب الطاولة على أصحاب الأرض بثلاثة أهداف أحرزها ماتياس يورنسن وبريان مبيمو ويوان ويسا في الدقائق 59 و61 و68.

وسجل واتكينز الهدف الثاني له والثالث لفريقه ليمنح أستون فيلا التعادل في الدقيقة 80.

وبقى أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 60 نقطة، بينما رفع برينتفورد رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي نفس التوقيت حقق نيوكاسل يونايتد فوزا ثمينا خارج ملعبه أمام فولهام بهدف سجله برونو جيمارايش في الدقيقة 81.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد فولهام عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر.

كما فاز وست هام يونايتد على مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز السابع بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفاز إيفرتون على ضيفه بيرنلي بنتيجة بهدف دون رد بهدف سجله دومينيك كالفيرت لوين في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

وانتزع إيفرتون ثلاث نقاط ثمينة في كفاحه للهروب من الهبوط حيث رفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر بينما بقى بيرنلي في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 19 نقطة.

وتغلب لوتون تاون على ضيفه بورنموث بنتيجة 1/2 ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن عشر، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 41 نقطة في المركز الثاني عشر.
 

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