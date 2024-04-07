الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشافى يدرس مشاركة روكى أمام باريس سان جيرمان فى دورى أبطال أوروبا

فيتور روكي
فيتور روكي

يُخطط تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، الدفع بأحد مواهبه الجديدة أمام باريس سان جيرمان في المواجهة المرتقبة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تشافي يدرس الدفع بلاعبه فيتور روكي أمام باريس سان جيرمان

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن تشافي يُخطط للدقع بلاعبه البرازيلي فيتور روكي، أمام باريس سان جيرمان في المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن فيتور روكي لم يخض أي دقيقة من قبل في بطولة دوري الأبطال، ولكنه خيار قوي أمام تشافي، خاصة وأن اللاعب يُجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن تشافي استقر على مشاركة لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي في الخط الهجومي للتشكيل الأساسي أمام باريس سان جيرمان، بينما يدرس المدرب خياراته جهة اليسار، في ظل وجود عدد من اللاعبين، مثل: فيتور روكي، فيران توريس، جواو فيليكس، رافينيا وبيدري.

وشارك فيتور روكي في 12 مباراة مع برشلونة حتى الآن خلال الموسم الجاري، سجل خلالهم هدفين فقط.

وكان الشاب البرازيلي، صاحب الـ19 عامًا، قد انضم إلى صفوف برشلونة في يناير الماضي.

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موعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة

يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره برشلونة الإسباني، في مواجهة نارية ستُقام على ملعب "حديقة الأمراء"، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

على أن تُقام مباراة الإياب بين الفريقين، على ملعب "منتجويك"، يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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