برشلونة يحسم مصير سيرجى روبيرتو فى الصيف المقبل

حسم نادي برشلونة الإسباني مصير لاعبه سيرجي روبيرتو، قائد الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للقائد ولاعب الوسط الإسباني، صاحب الـ32 عامًا، رفقة برشلونة في 30 يونيو 2024 المقبل.

وبناءً عليه، من المحتمل أن يرحل سيرجي روبيرتو عن صفوف برشلونة في نهاية الموسم الجاري 2023 /2024 بالمجان.

برشلونة يحسم مصير سيرجي روبيرتو

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة أبلغ سيرجي روبيرتو بقراره النهائي بشأن مستقبله في الصيف.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة برشلونة تنوي تجديد عقد سيرجي روبيرتو لمدة موسم إضافي حتى 30 يونيو 2025، على أن تبدأ المفاوضات بين الطرفين خلال الأسابيع المقبلة.

وأكدت الصحيفة، في تقريرها، أن هذا القرار جاء بناءً على رغبة تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة؛ نظرًا لأنه يرى أن روبيرتو إحدى الركائز الأساسية في البلوجرانا.

وكان سيرجي روبيرتو قد انضم إلى صفوف برشلونة في نوفمبر 2010، تحت قيادة بيب جوارديولا، مدرب برشلونة السابق ومانشستر سيتي الحالي.

وتألق سيرجي روبيرتو بشكل كبير مع برشلونة، حتى نجح في ارتداء شارة القيادة للفريق هذا الموسم.

من جانبه، يرغب سيرجي روبيرتو أيضًا في البقاء مع برشلونة، ومواصلة تحقيق الإنجازات وحصد البطولات الممكنة مع النادي الكتالوني.

يأتي ذلك في الوقت الذي يرغب الدوري الأمريكي في الحصول على خدمات سيرجي روبيرتو في الصيف، والالتحاق بزملائه السابقين، مثل: ليونيل ميسي، سيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز.

وفي حال تجديد عقد سيرجي روبيرتو، فإنه قد ينتقل إلى الدوري الأمريكي بعد نهاية الموسم المقبل.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفًا على باريس سان جيرمان الفرنسي، على ملعب "حديقة الأمراء"، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.