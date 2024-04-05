تقارير: برشلونة يستهدف ضم خفيتشا كفاراتسخيليا من نابولى

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي برشلونة الإسباني يحاول ضم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا جناح نابولي الإيطالي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبرز كفاراتسخيليا مع نابولي الموسم الماضي، حيث قادهم للتتويج ببطولة الدوري الإيطالي بعد غياب امتد لما يزيد علي الثلاثين عامًا، وفاز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة آنذاك.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن برشلونة تحصل على معلومات من نابولي حول وضع اللاعب الجورجي، حيث يرغب النادي الإيطالي في تجديد عقده وبناء مشروع الفريق حوله.

وأضاف التقرير أن كفاراتسخيليا البالغ من العمر 23 عامًا، ضمن قائمة أهداف برشلونة بالفعل، حيث حدثت اتصالات في الأسابيع الأخيرة بخصوص وضعية اللاعب.

وأردفت الصحيفة أن أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي سيعقد محادثات مع وكيل اللاعب أواخر شهر مايو المقبل، وسيعتمد مستقبل الجناح على هذه المفاوضات.

وكان وكيل خفيتشا كفاراتسخيليا قد صرح أنه ووالد اللاعب من مشجعي برشلونة رغم أن جناح نابولي نفسه يشجع ريال مدريد، فيما أكد رئيس نادي نابولي أنه لن يسمح للاعب بالرحيل سوى بعد دفع مبلغ 130 مليون يورو.

وبموجب العقد الحالي يقترب راتب كفاراتسخيليا من مليون ونصف صافي يورو في الموسم الواحد.

جدير بالذكر أن كفاراتسخيليا سجل 10 أهداف وصنع 6 آخرين لـ نابولي هذا الموسم، وهو اللاعب في لذي سدد أكبر عدد من التسديدات على المرمى (101 مرة)، ونفذ أكبر عدد من التمريرات الأمامية (147)، لمس أكبر عدد من الكرة في منطقة جزاء المنافس (64) وتعرض لمزيد من الأخطاء (70) في بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وتُقدر قيمة كفاراتسخيليا التسويقية بحوالي 80 مليون يورو.