الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أرسنال يتصدر الدورى الإنجليزى بثنائية فى شباك لوتون تاون

أرسنال
أرسنال

فاز فريق أرسنال على ضيفه لوتون تاون بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد “الإمارات”، في إطار مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

هدف التقدم لـ أرسنال عن طريق النرويجي مارتين أوديجارد في الدقيقة 24 من متابعة لتمريرة زميله الألماني كاي هافيرتز.

وأضاف ريس نيلسون الهدف الثاني لـ أرسنال في الدقيقة 44 من متابعة لتمريرة إيميل سميث رو.

وأجرى أرتيتا العديد من التغييرات في صفوف الفريق حيث خرج بوكايو ساكا من قائمة الفريق، بينما جلس ديكلان رايس على مقاعد البدلاء.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال لـ 68 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد لوتون تاون عند 22 نقطة في المركز لثامن عشر.

تشكيل أرسنال.. تغييرات بالجملة وهافيرتز يقود الهجوم أمام لوتون

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: وايت، جابرييل، سالابيا، زينتشنكو

خط الوسط: بارتي، سميث روي، أوديجارد

خط الهجو: تروسارد، هافيرتز، نيلسون

وغاب المحترف المصري محمد النني عن أرسنال في مباراة اليوم.

ارسنال لوتون تاون الدورى الانجليزى مارتين أوديجارد أوديجارد

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