النصر يهين موسيمانى بثُمانية فى شباك أبها بالدورى السعودى

حقق فريق النصر انتصارًا كاسحًا خارج أرضه على مضيفه أبها بثمانية أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

البرتغالي كريستيانو رونالدو كان بطلًا للشوط الأول بامتياز بتسجيله 3 أهداف، بدأها بهدف أول لـ النصر في الدقيقة 12 من ركلة حرة مباشرة، أعقبه بهدف ثانٍ في الدقيقة 21 بنفس الطريقة.

وسجل السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث لـ النصر في الدقيقة 33 من متابعة لتمريرة رونالدو من الجهة اليمنى، قبل أن يعود ذلك الأخير ليوقع على "الهاتريك" الخاص به بهدف رابع لـ "العالمي" في الدقيقة 42 بتسديدة رائعة مُسقطة من فوق حارس أبها.

ومرر رونالدو كرة الهدف الخامس الذي وقع عليه زميله عبدالمجيد الصليهم في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتأخر الفريق الذي يُدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق، بخماسية نظيفة.

رونالدو تم استبداله بين شوطي المباراة، لكن أفضلية النصر استمرت، حيث وقع عبدالرحمن غريب على الهدف السادس في الدقيقة 51 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة البرتغالي أوتافيو مونتيرو.

وسجل البديل عبدالعزيز العليوة الهدف السابع لـ النصر في الدقيقة 63 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من متابعة لكرة عرضية مُرسلة من الجهة اليمنى فشلت دفاعات أبها في إبعادها بشكل صحيح.

وعاد العليوة ليسجل الهدف الثاني له والثامن لفريقه في الدقيقة 86 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، مختتمًا مهرجان الأهداف.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فريق النصر إلى 62 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن، بفارق 12 نقطة عن الهلال صاحب الصدارة، فيما توقف رصيد أبها الذي يقوده موسيماني، عند 22 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.