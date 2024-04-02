توتنهام يتعادل مع وست هام في ديربي لندني في البريميرليج

تعادل فريق توتنهام هوتسبير مع مضيفه وست هام يونايتد بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على استاد لندن، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023-2042.

افتتح الأمريكي برنان جونسون التسجيل لـ "السبيرز" في الدقيقة الخامسة من متابعة لتمريرة الألماني تيمو فيرنر من الجهة اليسرى.

وعادل الفرنسي كيرت زوما النتيجة لـ وست هام يونايتد في الدقيقة 19 بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها جارود بوين من الجهة اليمنى.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد توتنهام هوتسبير لـ 57 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد وست هام عند 45 نقطة في المركز السابع.

وتعادل بيرنلي مع وولفرهامبتون بهدف لمثله وهي نفس النتيجة التي انتهت بها مباراة نيوكاسل يونايتد وإيفرتون، فيما انتصر بورنموث على كريستال بالاس بهدف لمثله، ضمن منافسات ذات الجولة.