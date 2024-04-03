الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. أرسنال يتقدم على لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

مارتين أوديجارد
مارتين أوديجارد

تقدم فريق أرسنال على ضيفه لوتون تاون بهدفين دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على استاد “الإمارات”، في إطار مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

هدف التقدم لـ أرسنال عن طريق النرويجي مارتين أوديجارد في الدقيقة 24 من متابعة لتمريرة زميله الألماني كاي هافيرتز.

وأضاف ريس نيلسون الهدف الثاني لـ أرسنال في الدقيقة 44 من متابعة لتمريرة إيميل سميث رو.

وأجرى أرتيتا العديد من التغييرات في صفوف الفريق حيث خرج بوكايو ساكا من قائمة الفريق، بينما جلس ديكلان رايس على مقاعد البدلاء.

ويقود الهجوم كاي هافيرتز ومارتن أوديجارد ونيلسون.

تشكيل أرسنال.. تغييرات بالجملة وهافيرتز يقود الهجوم أمام لوتون

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: وايت، جابرييل، سالابيا، زينتشنكو

خط الوسط: بارتي، سميث روي، أوديجارد

خط الهجو: تروسارد، هافيرتز، نيلسون

ويسعى أرسنال تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، لتحقيق الفوز من أجل استعادة صدارة الدوري الإنجليزي، ومن ثم محاولة التتويج باللقب هذا الموسم.

وفي حال تتويج ميكيل أرتيتا، صاحب الـ42 عامًا، بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فإنه سيكون أصغر مدرب يتوج بلقب اليريميرليج في التاريخ، حسب ما ذكرته "سكواكا" البريطانية لإحصائيات كرة القدم.

ويخوض فريق أرسنال مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة إلى حد ما، رغم وقوعه في فخ التعادل السلبي مع مانشستر سيتي في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

ويأمل فريق أرسنال في تكرار سيناريو الانتصار أمام لوتون تاون، مثلما حدث في مباراة الدور الأول التي جمعتهما هذا الموسم، وانتهت بفوز الجانرز بنتيجة 4-3.

ارسنال لوتون تاون الدورى الانجليزى مارتين أوديجارد أوديجارد

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