الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

باير ليفركوزن يتأهل لنهائى كأس ألمانيا برباعية فى شباك فورتونا دوسلدورف

باير ليفركوزن
باير ليفركوزن

 تأهل فريق باير ليفركوزن لنهائي كأس ألمانيا بانتصاره العريض على نظيره فورتونا دوسلدورف بأربعة أهادف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في دور نصف النهائي.

الغاني جيريمي فريمبونج افتتح التسجيل لـ ليفركوزن في الدقيقة 7، أعقبه أمين عدلي بهدف ثان في الدقيقة 20. 

وسجل فلوريان فيرتز الهدف الثالث لـ باير ليفركوزن في الدقيقة 36، أعقبه بهدف رابع في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، مختتمًا مهرجان الأهداف وعابرًا بفريقه لدور نصف النهائي.

بذلك ضرب باير ليفركوزن موعدًا في المباراة النهائية مع كايزر سلاوترن، يوم 25 مايو المقبل على الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين.

وكان كايزر سلاوترن قد تأهل لنهائي الكأس بانتصاره على ساربروكن في دور نصف النهائي بثنائية نظيفة.

جدير بالذكر أن باير ليفركوزن تُوج بطلًا لكأس ألمانيا مرة واحدة عام 1993، فيما حصد كايزر سلاوترن اللقب مرتين.

باير ليفركوزن فورتونا دوسلدورف ليفركوزن كأس ألمانيا نهائي كأس ألمانيا

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