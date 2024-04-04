الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

باريس سان جيرمان يتأهل لنهائى كأس فرنسا بفوزه على استاد رين

كيليان مبابي
كيليان مبابي

تأهل فريق باريس سان جيرمان لنهائي كأس فرنسا وذلك بفوزه على ضيفه استاد رين بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “بارك دو برانس” في دور نصف النهائي.

 وسجل كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40، ليقود فريقه للمباراة النهائية.

وكان مبابي قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 36 تصدى لها الحارس المخضرم ستيف مانداندا، قائد فريق رين.

بذلك ضرب باريس سان جيرمان موعدًا مع أولمبيك ليون في نهائي بطولة كأس فرنسا، يوم 25 مايو المقبل.

جدير بالذكر أن ليون قد تأهل لنهائي كأس فرنسا، بعدما انتصر على فالينسيان بثلاثة أهداف دون مقابل، أمس الثلاثاء، في دور نصف النهائي.

يُذكر أن باريس سان جيرمان هو أكثر الفرق تتويجًا بكأس فرنسا برصيد 14 لقبًا، آخرها في عام 2021، فيما تُوج أولمبيك ليون بطلًا 5 مرات آخرها عام 2012.

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