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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

طارق مجدى حكما لمباراة الأهلى وإنبى فى الدورى

الحكم طارق مجدي
الحكم طارق مجدي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الأهلي وإنبي في الجولة 16 المؤجلة من دوري نايل.

ويلتقي الأهلي مع نظيره إنبي ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مباريات بطولة الدوري المصري على ستاد القاهرة الدولي.

وقررت لجنة الحكام، إسناد الإدارة التحكيمية للمباراة إلى الحكم طارق مجدي، ويعاونه كلا من محمود أبو الرجال مساعد أول، خالد حسين مساعد ثان، حكم رابع محمود وفا.

وسيكون في غرفة الفار، محمود بسيوني ومعه محمد يوسف.

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراتين وخسارة مباراة واحدة.

ويأتي فريق إنبي في المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 27 نقطة من 16 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 3 وخسر في 5 مواجهات.

انبى بطولة دوري نايل الحكم طارق مجدي حكم مباراة الأهلي وإنبي الاهلى

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