الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح أساسيًا

ليفربول
ليفربول

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية، لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الأحد، في الجولة 32 من المسابقة.

ويحل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره مانشستر يونايتد، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، غدًا الأحد، في الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح أساسيًا

جاء  تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الذي سيجرى مساء اليوم الأحد الموافق 7 أبريل 2024 كما يلي:-

في حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.

خط وسط الملعب: أليكسيس ماك أليستر - واتارو إندو - دومينيك سوبوسلاي.

في خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: وان بيساكا - هاري ماجواير – كامبوالا – ديوجو دالوت.

خط وسط الملعب: سكوت ماكتومناي – ماينو - برونو فرنانديز.

في خط الهجوم: أنتوني – أليخاندرو جارناتشو – راسموس هويلوند.

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ترتيب ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف فقط، وخلف أرسنال المتصدر برصيد 71 نقطة.

بينما يتواجد فريق مانشستر يونايتد، بقيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، والتي أقيمت على ملعب “أنفيلد”، قد انتهت بالتعادل السلبي.

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