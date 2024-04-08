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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

قبل مواجهة الأهلى.. تاريخ مواجهات مازيمبى على ملعب "لوبومباشى" فى البطولات الأفريقية

مازيمبي
مازيمبي

سيكون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على موعد مع مهمة صعبة للغاية عندما يحل ضيفًا على مازيمبي الكونغولي أحد يومي 19 أو 20 أبريل الجاري في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويأمل الأهلي في تحقيق إنجاز تاريخي من خلال حصد الانتصار الأول له وللفرق المصرية على ملعب "لوبومباشي" معقل الفريق الكونغولي والذي شهد وقوع العديد من الضحايا.

وما يزيد من صعوبة المواجهة، أن الفريق الكونغولي على مدار ما يقرب من 22 عامًا لم يتلق الفريق الكونغولي أي خسارة على ملعبه باستثناء مباراة واحدة فقط.

وكانت الخسارة الوحيدة لفريق مازيمبي على ملعب "لوبومباشي" منذ عام 2002 وحتى الآن، قد حدثت على يد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات نسخة 2021.

وقتها خسر الفريق الكونغولي بهدفين مقابل هدف.

وعلى مدار 80 مباراة خاضها الفريق الكونغولي على ملعبه منذ مشاركته في النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لم يخسر سوى مباراة واحدة فقط وكانت خلال الفترة الصعبة التي عاشها الفريق خلال مسيرته في السنوات القليلة الماضية.

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