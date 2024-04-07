مدرب مازيمبي: مواجهة الأهلي ليست سهلة.. وسندافع عن حظوظنا في التأهل

أكد السنغالي لامين نداي، المدير الفني لفريق مازيمبي الكونغولي، صعوبة مواجهة فريقه أمام الأهلي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الفريقان لهذا الدور بعدما أقصى الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في حين أطاح مازيمبي بفريق بيترو أتلتيكو الأنجولي.

وقال نداي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الكونغولي: "سنواجه الفريق الأكثر نجاحًا وصاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، ومن دون شك ستكون مواجهته صعبة للغاية".

وأضاف: "أعتقد أننا لدينا حظوظ ونملك فرصة أيضًا للتأهل، بلوغ المربع الذهبي ليس أمرًا سهلًا وبالتالي سندافع عن حظوظنا في الوصول للنهائي".

وتابع: "سنبذل قصارى جهدنا من أجل حسم لقاء الذهاب قبل خوض مباراة الإياب بالقاهرة".

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