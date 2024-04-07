قبل مواجهة الأهلى.. نقاط القوة والضعف داخل فريق مازيمبى

مواجهة مرتقبة سيخوضها فريق الأهلي، عندما يواجه نظيره مازيمبي الكونغولي، في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا (موسم 2023-2024).

كان الأهلي، قد حجز مقده في المربع الذهبي، عقب تغلبه على سيمبا التنزاني، بنتيجة 1-0 ذهابا في دار السلام، وبنتيجة 2-0 في القاهرة.

مازيمبي، لحق بركب المتأهلين إلى نصف النهائي، بعد الفوز إيابا على مضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي، بهدفين مقابل هدف، بعد أن تعادل الفريقان ذهابا في لوبومباشي دون أهداف.

وبلغ مازيمبي، الدور نصف النهائي لدوري الأبطال، للمرة الأولى منذ نسخة 2018-2019. ففي تلك البطولة، تخطى الفريق الكونغولي، منافسه سيمبا التنزاني، بالفوز عليه بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.

وفي نصف النهائي، التقى مازيمبي مع الترجي التونسي، الذي تمكن من إقصاء الفريق الكونغولي، بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد، في رادس، قبل أن يتعادل الفريقان إيابا في لوبومباشي، دون أهداف.

ومنذ تلك النسخة، فشل مازيمبي، في تجاوز الدور التمهيدي الثاني لدوري الأبطال، وبلوغ دور المجموعات، لينتقل للعب في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية موسمى (2021-2022)، و(2022-2023).

مشوار مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024

استهل مازيمبي الكونغولي، مسيرته في النسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا، من الدور التمهيدي الثاني، حيث أوقعته القرعة مع فريق نياسا بيج بوليتس المالاوي.

وحقق مازيمبي الفوز ذهابا خارج الديار بهدف نظيف، ثم الفوز إيابا على ملعبه برباعية نظيفة، ليعبر إلى دور المجموعات للبطولة.

أوقعت قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال، مازيمبي في المجموعة الأولى، والتي ضمت أيضا كل من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، وبيراميدز، ونواذيبو الموريتاني.

استهل مازيمبي، مشواره في مرحلة المجموعات، بالخسارة أمام مضيفه بيراميدز، بهدف دون رد، في الجولة الأولى.

وفي الجولة الثانية، تغلب مازيمبي على ضيفه صن داونز، بهدف دون رد، قبل أن يتعادل مع مضيفه نواذيبو الموريتاني، دون أهداف، في الجولة الثالثة.

وفي الجولة الرابعة، فاز مازيمبي على ضيفه نواذيبو، بهدفين دون رد، ليحقق بعدها فوزا كبيرا على مضيفه بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في الجولة الخامسة، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بالخسارة من صن داونز، بهدفين دون رد.

واحتل مازيمبي، المركز الثاني في مجموعته، برصيد 10 نقاط، خلف صن داونز، صدارة المجموعة، برصيد 13 نقطة.

ومنذ بداية مشواره في البطولة، وحتي الآن، سجل مازيمبي 13 هدفا، بينما سكنت شباكه ثلاثة أهداف فقط.

أبرز لاعبي مازيمبي الكونغولي

يتميز فريق مازيمبي الكونغولي، بصغر معظم أعمار لاعبيه في كافة المراكز، حيث أن متوسط أعمار لاعبي مازيمبي 24.8 سنة.

ويعد السنغالي أليو بادارا فاتي – البالغ من العمر 24 عاما – هو الحارس الأساسي لمازيمبي.

وفي خط الدفاع، يعول الجهاز الفني على جهود الرباعي الموريتاني إبراهيما كيتا، وماجلوار نتامبوي، وكيفين مونديكو، وإرنست لوزولو.

وفي الوسط، يعول مازيمبي على النيجيري أوجستين أولابادو، وأمامه الرباعي، الجناح فيليب كينزومبي، وصانع الألعاب جلودي ليكونزا، إلى جانب أوسكار كابويت، ولاعب الوسط المدافع بتينينت موامبا.

وفي الهجوم، يعد اللاعب الشاب جويل بيا، المهاجم الرئيسي لمازيمبي، إلى جانب المالي فيلي تراوري الذي يتم الاعتماد عليه في بعض المباريات.

المدير الفني

يعد السنغالي المخضرم لامين نداي، هو المدير الفني لمازيمبي، حيث تولى المهمة في أبريل عام 2023 خلفا للمدرب الوطني ميهايو كازيمبي.

ويمتلك نداي – البالغ من العمر 61 عاما – سيرة ذاتية مميزة مع مازيمبي، إذ قاده لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا 2010، إلى جانب قيادة الفريق الكونغولي لاحتلال المركز الثاني في كأس العالم للأندية 2010 بالإمارات، بعد الخسارة في النهائي أمام إنتر ميلان الإيطالي.