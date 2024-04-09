في ليلة طرد رونالدو.. الهلال إلى نهائي كأس السوبر السعودي على حساب النصر

تأهل فريق الهلال إلى نهائي بطولة كأس السوبر السعودي بالإمارات “كأس الدرعية” وذلك بانتصاره على النصر بهدفين مقابل هدف، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتي أبو ظبي

الهلال كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 14 بتسديدة من المدافع علي البليهي من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 14، تصدى لها دافيد أوسبينا حارس النصر ببراعة.

ورد كريستيانو رونالدو بتسديدة صاروخية من داخل منطقة جزاء الهلال في هجمة مرتدة بالدقيقة 17، لكن المغربي ياسين بونو تصدى لتسديدته.

وسجل البرتغالي أوتافيو مونتيرو هدفًا لـ النصر في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لكن تم إلغائه بداعي التسلل بسبب تداخل مواطنه كريستيانو رونالدو في اللعبة، حيث كان متسللًا.

وفي الشوط الثاني، كاد الحمدان أن يفتتح التسجيل لـ “الزعيم” في الدقيقة 49 عندما أرسل سعود عبد الحميد كرة عرضية من الجهة اليمنى، ليقابلها زميله بضربة رأسية علت المرمى.

وفي الدقيقة 59، أرسل أوتافيو مونتيرو كرة عرضية من الجهة اليسرى ليقابله سلطان الغنام برأسية أخطأت طريق المرمى الهلالي.

واستطاع سالم الدوسري تسجيل الهدف الأول لـ الهلال بعدما تلقى تمريرة رائعة من سافيتش، لينفرد بمرمى النصر من الجهة اليسرى، قبل أن يطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء لم يتمكن أوسبينا من التصدي لها.

وفي الدقيقة 65، نفذ كريستيانو رونالدو ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، علت مرمى الهلال بأمتار.

وكاد مالكوم أوليفيرا أن يعزز من تقدم فريقه الهلال في الدقيقة 65، حيث أطلق تسديدة قوية بعيدة المدى ارتطمت بالقائم الأيسر.

واستطاع مالكوم تسجيل الهدف الثاني لـ الهلال في الدقيقة 72، بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها ميشايل من الجهة اليسرى.

لاعبو النصر حاولوا هز شباك الهلال، لكن فرصهم قلت في تحقيق ذلك بعد إشهار الحكم البطاقة الحمراء في وجه كريستيانو رونالدو في الدقيقة 86، بعد ضربه علي البليهي بالكوع.

وسجل السنغالي ساديو ماني هدف النصر الوحيد في الدقيقة 99 من متابعة لتمريرة عبدالرحمن غريب، لكنه لم يكن كافيًا ليخسروا أمام الهلال، الذي ضرب موعدًا مع اتحاد جدة في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي يوم الخميس المقبل

ودفع خيسوس مدرب الهلال بالقوة الضاربة في خط الهجوم حيث يقوده الثلاثي مالكوم ويجاوره الدوسري والحمدان وميشايل.

تشكيل الهلال والنصر في قمة نصف نهائي السوبر السعودي

وجاء تشكيل الهلال كالآتي:

حراسة المرمى: بونو

خط الدفاع: سعود، البليهي، كوليبالي، الشهراني

خط الوسط: نيفيز، سافيتش، سالم

خط الهجوم: مالكوم، الحمدان، ميشايل

بينما قاد هجوم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو وساديو ماني حيث جاء كالآتي:

حراسة المرمى: أوسبينا

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد فتيل، إيمريك لابورت، علي لاجامي

خط الوسط: أليكس تيليس، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو، عبدالله الخيبري

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو

ويتصدر الهلال الدوري بفارق 12 نقطة عن ملاحقه النصر بعد 27 مرحلة، وبالتالي يسير بثبات نحو الفوز باللقب الذي يشكل أحد أهدافه، إلى جانب الفوز بلقب دوري أبطال آسيا التي وصل فيه إلى نصف النهائي حيث يحل في 16 الجاري ضيفًا على العين الإماراتي قبل أن يلعب إيابًا على أرضه في 23 الجاري.