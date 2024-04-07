أرقام قياسية بالجملة لـ محمد صلاح بعد هدفه فى شباك مانشستر يونايتد

قاد المحترف المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للتعادل مع مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين لمثلهما، في كلاسيكو الدوري الإنجليزي الذي جمعهما على ملعب "أولد ترافورد" في قمة الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

صلاح سجل هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 84، ليعادل النتيجة لفريقه أمام مانشستر يونايتد، لينتهي اللقاء بتفادي فريقه الهزيمة خارج الديار.

وواصل "مو" تألقه الدائم أمام مانشستر يونايتد، حيث أصبحت شباك "الشياطين الحمر" المُفضلة بالنسبة له خلال مسيرته الكروية.

هدف صلاح جاء ليسجل باسمه المزيد والمزيد من الأرقام القياسية، وفي هذا التقرير نستعرض بعضًا منها بعد هزه شباك مانشستر يونايتد.

– أصبح صلاح أول لاعب في التاريخ يسجل هدفًا على الأقل في 4 مباريات متتالية أمام مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

– انفرد صلاح بالرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في شباك مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" في بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 6 أهداف متفوقًا على ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول.

– أصبح صلاح أكثر لاعب يسجل أهدافًا في شباك مانشستر يونايتد خلال بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" برصيد 11 هدفًا متفوقًا على ألان شيرار.

– محمد صلاح شارك بتسجيل 17 هدفًا في آخر 9 مباريات خاضها أمام مانشستر يونايتد في جميع المسابقات.