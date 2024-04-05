تشييع جنازة المعد البدنى لفريق الزمالك بحضور اللاعبين

شُيعت جنازة محمد مدحت، المعد البدني للفريق الأول بنادي الزمالك، اليوم الجمعة، من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وكان مدحت قد توفاه الله مساء أمس الخميس إثر إصابته بأزمة قلبية بعد صلاة المغرب، أثناء توجهه لمقر النادي من أجل الحصة التدريبية.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، وعدد من لاعبي الفريق الأول على رأسهم أحمد سيد زيزو، محمود عبدالرازق شيكابالا، عمر جابر، محمد عواد، سيف الدين الجزيري، حمزة المثلوثي، إضافة لـ الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق، حسام المندوه أمين صندوق النادي، وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، على حضور مراسم الجنازة.

وأُلغي مران الفريق المسائي، أمس الخميس، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في كأس الكونفدرالية، بعد وفاة محمد مدحت.