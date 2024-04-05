3 سيناريوهات لتأهل الأهلى إلى نصف النهائى الإفريقى أمام سيمبا

يستعد نادي الأهلي لمواجهة ضيفه سيمبا التنزاني، على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 6 HD.

وكان نادي الأهلي قد وضع قدمًا في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بانتصاره في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ملعب بنجامين ‏مكابا في العاصمة التنزانية دار السلام.‏

الانتصار قرب "المارد الأحمر" من حجز مقعد في دور نصف النهائي، لذا فما سيناريوهات تأهل الفريق إلى الدور المقبل؟

سيناريوهات تأهل الأهلي إلى نصف النهائي الإفريقي أمام سيمبا

– تحقيق الانتصار بأي نتيجة، فالانتصار في مباراة الذهاب يجعل تلك الاحتمالية قائمة، حتى لو تلقت شباكه أي أهداف.

– تحقيق التعادل بأي نتيجة، فالانتصار في مباراة الذهاب يجعل تلك الاحتمالية قائمة.

– ركلات الجزاء قد تكون وسيلة لتأهل الأهلي، إذا خسر بنتيجة واحدة وهي 1-0 حيث سيتساوى مجموع مباراتي الذهاب والإياب 1-1.

جدير بالذكر أنه حال انتصار الأهلي في مباراة اليوم، سيواجه الفائز من مواجهة فريقي بترو أتلتيكو الأنجولي وتي مازيمبي الكونغولي.

يُذكر أن ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي يستضيف نظيره يانج أفريكانز التنزاني، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.