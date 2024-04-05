منافس مصر.. لامين يامال يثير الجدل حول مشاركته مع إسبانيا في أولمبياد باريس

أكد اللاعب الشاب لامين يامال جناح برشلونة الإسباني، أنه لن يكون من المنطقي اللعب في أولمبياد باريس 2024 بعد المشاركة في كأس أمم أوروبا “يورو 2024” مع منتخب إسبانيا.

ويُعد لامين يامال أحد المرشحين للتواجد في قائمة منتخب إسبانيا لـ يورو 2024 وأولمبياد باريس في الصيف المقبل.

وقال لامال في تصريحات صحفية لـ “موندو ديبورتيفو” الكتالونية:"لن يكون من المنطقي الذهاب إلى الألعاب الأولمبية بعد بطولة أوروبا لأنه في النهاية منذ أن بدأت الأمر كان الأمر يتعلق بعدم تحمل العبء واللعب كثيرًا ولن يكون من المنطقي الذهاب إلى كليهما".

وأضاف:"لكن من الواضح أنه إذا اضطررت للرحيل، ففي النهاية ستلعب مع إسبانيا وهذا حلم".

وعند سؤاله عما إذا كانت إصابات بيدري بعد مشاركته في يورو 2020 وأولمبياد طوكيو قد تؤثر على تفكيره فيما يخص المشاركة، قال:"إنه مثال لما يمكن أن يحدث، لأنه الوحيد الذي أتذكر أنني تأثر بذلك".

وأوضح لامين أيضًا أن السيناريو قد يتغير إذا لم يتمكن المنتخب الإسباني من الذهاب بعيدًا في كأس أوروبا، ومن ثم ستزداد احتمالات التواجد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، كما أنه لا يخفي أن أولويته هي لعب اليورو في ألمانيا.

وتلزم قواعد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الأندية الإسبانية بترك لاعبيها للمشاركة في الأولمبياد مع منتخب “لا روخا”.

جدير بالذكر أن منتخب إسبانيا يقع في نفس مجموعة مصر بأولمبياد باريس 2024، رفقة منتخب جزر الدومنيكان ووصيف بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.