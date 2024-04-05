الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منافس مصر.. لامين يامال يثير الجدل حول مشاركته مع إسبانيا في أولمبياد باريس

لامين يامال
لامين يامال

أكد اللاعب الشاب لامين يامال جناح برشلونة الإسباني، أنه لن يكون من المنطقي اللعب في أولمبياد باريس 2024 بعد المشاركة في كأس أمم أوروبا “يورو 2024” مع منتخب إسبانيا.

ويُعد لامين يامال أحد المرشحين للتواجد في قائمة منتخب إسبانيا لـ يورو 2024 وأولمبياد باريس في الصيف المقبل.

وقال لامال في تصريحات صحفية لـ “موندو ديبورتيفو” الكتالونية:"لن يكون من المنطقي الذهاب إلى الألعاب الأولمبية بعد بطولة أوروبا لأنه في النهاية منذ أن بدأت الأمر كان الأمر يتعلق بعدم تحمل العبء واللعب كثيرًا ولن يكون من المنطقي الذهاب إلى كليهما".

وأضاف:"لكن من الواضح أنه إذا اضطررت للرحيل، ففي النهاية ستلعب مع إسبانيا وهذا حلم".

وعند سؤاله عما إذا كانت إصابات بيدري بعد مشاركته في يورو 2020 وأولمبياد طوكيو قد تؤثر على تفكيره فيما يخص المشاركة، قال:"إنه مثال لما يمكن أن يحدث، لأنه الوحيد الذي أتذكر أنني تأثر بذلك".

وأوضح لامين أيضًا أن السيناريو قد يتغير إذا لم يتمكن المنتخب الإسباني من الذهاب بعيدًا في كأس أوروبا، ومن ثم ستزداد احتمالات التواجد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، كما أنه لا يخفي أن أولويته هي لعب اليورو في ألمانيا.

وتلزم قواعد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الأندية الإسبانية بترك لاعبيها للمشاركة في الأولمبياد مع منتخب “لا روخا”.

جدير بالذكر أن منتخب إسبانيا يقع في نفس مجموعة مصر بأولمبياد باريس 2024، رفقة منتخب جزر الدومنيكان ووصيف بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

لامين يامال يامال برشلونة اولمبياد باريس كأس أمم أوروبا

مواد متعلقة

3 سيناريوهات لتأهل الأهلى إلى نصف النهائى الإفريقى أمام سيمبا

تقارير: برشلونة يستهدف ضم خفيتشا كفاراتسخيليا من نابولى

النصر السعودى يفاوض قائد ريال مدريد السابق.. تفاصيل

باريس سان جيرمان يتأهل لنهائى كأس فرنسا بفوزه على استاد رين

فودين يقود مانشستر سيتى لاكتساح أستون فيلا فى الدورى الإنجليزى

باير ليفركوزن يتأهل لنهائى كأس ألمانيا برباعية فى شباك فورتونا دوسلدورف

أرسنال يتصدر الدورى الإنجليزى بثنائية فى شباك لوتون تاون

الشوط الأول.. مانشستر سيتى يتقدم على أستون فيلا فى الدورى الإنجليزى

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

جريمة الهرم.. موت غامض وسرقة مريبة

مقتل فرد أمن فى مشاجرة مع عامل وطالب بالمطرية

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

وزير المالية: الأولويات الرئاسية فى "الجمهورية الجديدة" ستُغير وجه مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

صور

تخفيضات وإقبال على السلع وكعك العيد

أجواء رمضان بحارة درويش

ليالى رمضان فى المعز

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت: نتنياهو يواصل الحرب فى غزة لإنقاذ نفسه

اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفًا وتجويعًا

البيت الأبيض يدافع عن نقل 2000 قنبلة إلى إسرائيل