الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز

رياضة

محمد صلاح يسجل ويتعادل لـ ليفربول أمام مانشستر يونايتد

محمد صلاح
محمد صلاح

عادل المحترف المصري محمد صلاح النتيجة لفريقه ليفربول بهدف في شباك مانشستر يونايتد في المباراة التي تجمعهما على أولد ترافورد مساء اليوم في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

وتشير النتيجة لتعادل ليفربول مع مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين لمثلهما.

وسجل صلاح هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 84 من ركلة جزاء تحصل عليها هارفي إيليوت.

ليفربول سيطر على أحداث الشوط الأول من المباراة بشكل كاسح، لكن الحكم ألغى هدفًا لـ مانشستر يونايتد عن طريق أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة الثانية بداعي التسلل.

هدف ليفربول جاء في الدقيقة 23، حيث نفذ الاسكتلندي أندرو روبرتسون ركلة ركنية من الجهة اليمنى، ليقابلها الهولندي فيرجيل فان دايك برأسه، لتذهب الكرة إلى الكولومبي لويس دياز، ليضعها في الشباك معلنًا عن تقدم فريقه بهدف دون مقابل.

وفي الدقيقة 33، مرر لويس دياز الكرة لـ محمد صلاح الذي سدد الكرة بيسراه من داخل منطقة الجزاء، لكن أونانا تصدى لها.

وفي الدقيقة 34، سدد صلاح كرة من على حدود منطقة الجزاء، ليعاود أونانا التألق بالتصدي لها.

ويبدأ ماركوس راشفورد أساسيًا في هجوم اليونايتد ويجاوره جارناتشو وهويلاند، بينما يبدأ المدافع الشاب كامبولا أساسيًا بجوار هاري ماجوير لتعويض المصابين جون إيفانز ورافائيل فاران.

تشكيل اليونايتد.. راشفورد أساسيًا وظهور كامبولا في الدفاع أمام ليفربول

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دالوت، كامبولا، ماجواير، بيساكا

خط الوسط: كاسيميرو، ماينو، فيرنانديز

خط الهجوم: راشفورد، هويلاند، جارناتشو

ترتيب ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف فقط، وخلف أرسنال المتصدر برصيد 71 نقطة.

بينما يتواجد فريق مانشستر يونايتد، بقيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة.

كانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، والتي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، قد انتهت بالتعادل السلبي.

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