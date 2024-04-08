رودري: نعرف كيف نلعب ضد ريال مدريد.. سنواجه المرشحين للفوز بدوري الأبطال

تحدث الإسباني رودري هيرنانديز متوسط ميدان مانشستر سيتي الإنجليزي، على المباراة التي تنتظر فريقه أمام ريال مدريد الإسباني في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على ريال مدريد، غدًا الثلاثاء، على ملعب “سانتياجو برنابيو” في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال رودري في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"لقد تمكنوا من الحصول على راحة أكثر قليلًا قبل المباراة، وسنرى كيف سيكون رد فعلنا بدنيًا، لكن لدينا الكثير من الخبرة، ولا أعتقد أن ذلك لن يكون مشكلة".

وأضاف:"لقد أثبتنا لأنفسنا أننا الأفضل، وحققنا نتائج جيدة، ولا نفكر كثيرًا في العام الماضي، وما حدث، لدينا خبرة الفوز بالبطولة، والآن لدينا المزيد من النضج وهذا يمنحنا الثقة.. نتمتع بمزيد من الهدوء على أرض الملعب، لقد تعلمنا من الخسارة هنا وتعلمنا من الفوز عليهم... نعرف كيف نلعب ضدهم"

وعن المواجهة بين مدربه بيب جوارديولا والإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد، قال:"نحن نتحدث عن أنجح مدربين في دوري أبطال أوروبا، كل واحد ناجح بأسلوبه الخاص. بيب، فيما يتعلق بالطاقة والتكتيكات وكل شيء، فهو لا يسمح لنا بالانهيار أبدًا، إنه أمر مهم للغاية".

وعن أسلوب لعب ريال مدريد، قال:"لقد غيروا طريقة لعبهم، لكن جوهرهم هو نفسه، فهم يتسببون في الكثير من الضرر في الهجمات المرتدة، ولديهم لاعبين جدد في عمق الملعب لكن ذلك لا يقلل من وصولهم. علينا أن نكون منتبهين. يجب أن نسيطر عليهم بالكرة وسأطلب من زملائي أن يتمتعوا بالشخصية".

وعما إذا سيحاول الفريق استفزاز فينيسيوس جونيور للحصول على بطاقة صفراء تجعله يغيب عن مواجهة الإياب، قال:"يتم تقديم هذه المعلومات إلينا قبل المباراة، لكنها ليست شيئًا يقلقنا. نحن نركز على ما هو لنا."

وعن الإنجليزي جود بيلينيجهام، قال:"إنه ريال مدريد مختلف، أعتقد أنهم يسيطرون على المباراة بشكل أكبر، لكنها مباراة صعبة، لا أعتقد أنها ستكون مباراة حاسمة. نعرف بيلينجهام جيدًا من دورتموند، إنه قوي جدًا، ويدخل بشكل جيد جدًا من الخط الثاني، لكننا لن نركز على لاعب واحد".

واختتم قائلًا:" سنلعب ضد الفريق المرشح للفوز بالبطولة، يجب أن نكون متواضعين بـما فيه الكفاية غدًا لأننا سنلعب ضد الفريق الذي حقق البطولة 14 مرة.. يجب أن نركض بشكل أكثر من المعتاد، يجب أن نكون أكثر هدوءًا من المعتاد".