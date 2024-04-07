تشيلسي يتعادل مع شيفيلد يونايتد 2-2 في الدوري الإنجليزي

سقط فريق تشيلسي في فخ التعادل أمام مضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين لمثلهما على ملعب برامول لين، في الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2023-2024.

افتتح البرازيلي تياجو سيلفا التسجيل لـ تشيلسي في الدقيقة 11، لكن جايدن بوجل عادل النتيجة لـ شيفيلد يونايتد في الدقيقة 32.

وسجل نوني مادويكي الهدف الثاني لـ تشيلسي في الدقيقة 66، قبل أن يعادل ماكبرن النتيجة لـ شيفيلد في الدقيقة 93.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي لـ 44 نقطة في المركز التاسع، ورصيد شيفيلد لـ 16 نقطة في المركز العشرين والأخير.