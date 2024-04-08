الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أول تعليق من حسين الشحات بعد خضوعه لعملية جراحية في الوجه

حسين الشحات
حسين الشحات

أكد حسين الشحات جناح النادي الأهلي على صعوبة اللحظات الماضية التي عاشها بسبب الإصابة، موجهًا الشكر لمجلس إدارة النادي وجمهور الفريق.

يُذكر أن حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد أجرى يوم الأحد، جراحة ناجحة في الوجه بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة المارد الأحمر أمام سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأثبتت الأشعة التي أجراها اللاعب والفحوصات الطبية التي خضع لها إصابته بشرخ أسفل العين واعوجاج في عظام الوجه.

وكتب الشحات عبر حسابه على موقع “فيس بوك”: "الحمد لله، فله الحمد في كل شئ.. لحظات كانت صعبة من توقيت الاصابة الي ان تمت العمليه الجراحية بخير الحمد لله".

وأضاف: "تدريجيا ابدا في استعادة كافة الامور للعودة ان شاء الله، ولكن اود ان اشكر الجميع الذين اغمروني بكم الحب والاهتمام يعد شعور القلق الذي عاشه الجميع".

وأردف: "أشكر مجلس الإدارة والجهاز الفني وشكر خاص للجهاز الطبي بالنادي والطاقم الطبي والتمريض بالمستشفى زملائي الذين كانوا من حولي طول الوقت امي وزوجتي واخواتي واصدقائي وكل من بالحب حاول الاطمئنان شكرا للاسرة الكبيرة جماهير النادي الاهلي حقا انتم السند والحمد لله".

واختتم قائلًا:"فتره راحة تنتهى على خير والعودة لاستكمال الطموحات والاحلام التي هي هدفنا جميعا ان شاء الله".

 

حسين الشحات الشحات الاهلى النادي الأهلي دورى ابطال افريقيا

مواد متعلقة

تشيلسى يتعادل مع شيفيلد يونايتد 2-2 فى الدورى الإنجليزى

أرقام قياسية بالجملة لـ محمد صلاح بعد هدفه فى شباك مانشستر يونايتد

محمد صلاح يسجل فى تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد بالدورى الإنجليزى

محمد صلاح يسجل ويتعادل لـ ليفربول أمام مانشستر يونايتد

الشوط الأول.. ليفربول يكتسح مانشستر يونايتد ويتقدم بهدف نظيف

لويس دياز يتقدم لـ ليفربول بهدف فى شباك مانشستر يونايتد

جوارديولا يكشف موقف مصابي مانشستر سيتي من مباراة كريستال بالاس

هل يدرب ليفربول؟ روبن أموريم يثير الجدل بخصوص مستقبله مع لشبونة

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

تصريحات العوضى الجريئة: هل تعيد الأمور إلى نصابها مع ياسمين عبدالعزيز؟ (بيانات)

مقال مشترك للرئيس السيسى والعاهل الأردنى والرئيس الفرنسى يطالب بوقف إطلاق النار فى غزة

أول فيديو من كسوف الشمس الكلى 2024 (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

صور

كحك العيد.. متعة المصريين

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح