أول تعليق من حسين الشحات بعد خضوعه لعملية جراحية في الوجه

أكد حسين الشحات جناح النادي الأهلي على صعوبة اللحظات الماضية التي عاشها بسبب الإصابة، موجهًا الشكر لمجلس إدارة النادي وجمهور الفريق.

يُذكر أن حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد أجرى يوم الأحد، جراحة ناجحة في الوجه بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة المارد الأحمر أمام سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأثبتت الأشعة التي أجراها اللاعب والفحوصات الطبية التي خضع لها إصابته بشرخ أسفل العين واعوجاج في عظام الوجه.

وكتب الشحات عبر حسابه على موقع “فيس بوك”: "الحمد لله، فله الحمد في كل شئ.. لحظات كانت صعبة من توقيت الاصابة الي ان تمت العمليه الجراحية بخير الحمد لله".

وأضاف: "تدريجيا ابدا في استعادة كافة الامور للعودة ان شاء الله، ولكن اود ان اشكر الجميع الذين اغمروني بكم الحب والاهتمام يعد شعور القلق الذي عاشه الجميع".

وأردف: "أشكر مجلس الإدارة والجهاز الفني وشكر خاص للجهاز الطبي بالنادي والطاقم الطبي والتمريض بالمستشفى زملائي الذين كانوا من حولي طول الوقت امي وزوجتي واخواتي واصدقائي وكل من بالحب حاول الاطمئنان شكرا للاسرة الكبيرة جماهير النادي الاهلي حقا انتم السند والحمد لله".

واختتم قائلًا:"فتره راحة تنتهى على خير والعودة لاستكمال الطموحات والاحلام التي هي هدفنا جميعا ان شاء الله".