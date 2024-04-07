الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

صدمة للأهلاوية بسبب مدة غياب حسين الشحات عن الملاعب (خاص)

حسين الشحات
حسين الشحات

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن صدمة بالنسبة للاعب حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم وفترة غيابه عن المستطيل الأخضر.

وأكد المصدر أن الشحات سيغيب عن الأهلي لفترة تصل إلى 3 أسابيع بعد الجراحة التي خضع لها في الوجه.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشحات سيغيب عن لقاء القمة أمام الزمالك في بطولة الدوري يوم 15 أبريل الجاري إلى جانب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الشحات قد تعرض للإصابة في مباراة الأهلي الأخيرة أمام سيمبا التنزاني ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا قبل أن يخضع لجراحة في الوجه اليوم الأحد.

ويلاقي الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي في الدور نصف النهائي الإفريقي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي عقب الفوز على سيمبا التنزاني بثلاثة أهداف دون رد في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي.

أما فريق مازيمبي الكونغولي فنجح في تحويل تأخره أمام بترو أتلتيكو الأنجولي بهدف خارج الديار إلى انتصار بهدفين لهدف ليتأهل إلى نصف النهائي ويضرب موعدًا مع الأهلي.

تقام مباراة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي في مدينة "لوبومباشي" الكونغولية، يوم الجمعة الموافق 19 أبريل 2024، ولقاء العودة في القاهرة يقام يوم 26 من نفس الشهر.

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تدريباته مساء أمس السبت دون راحة، وذلك بعد الفوز على فريق سيمبا التنزاني والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لعرض بعض التفاصيل عن مباراة الفريق الأخيرة أمام سيمبا.

اكتفى لاعبو الفريق الذين خاضوا مباراة سيمبا أمس بأداء مران بدني واستشفائي في الجيم على هامش فقرات المران الجماعي.

وأدى بقية اللاعبين مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا تحت إشراف مارسيل كولر، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق إنبي في الدوري الممتاز.

وحرص كولر على الاجتماع مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي، وذلك للاطمئنان على الحالة الطبية للمصابين.

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