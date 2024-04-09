الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشافى يعلن قائمة برشلونة لمواجهة باريس فى قمة دورى أبطال أوروبا

برشلونة
برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق برشلونة الإسباني ضيفًا على باريس سان جيرمان الفرنسي، على ملعب "حديقة الأمراء"، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة باريس سان جيرمان

وجاءت قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن – إنياكي بينا - أسترالاجا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو – رونالد أراوخو – مارتينيز – ماركوس ألونسو - جول كوندي – كاسادو – كوبارسي - هيكتور فورت.

خط وسط الملعب: بيدري – أندرياس كريستنسين – روميو - سيرجيو روبرتو - فرينكي دي يونج – إلكاي جوندوجان - فيرمين لوبيز - جواو فيليكس – فيتور روكي - لامين يامال – مارك جويو.

في خط الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

وشهدت قائمة برشلونة، تواجد الثنائي فرينكى دي يونج وبيدرى، ولكن دون تصريح طبي، لتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركتهما في ظل عدم تعافيهما من الإصابة حتى الآن، بجانب عودة أندرياس كريستنسين، بعد تعافيه من الإصابة التي غاب على إثرها خلال الفترة الماضية.

كما أفاد الموقع الرسمي لنادي برشلونة، أن جافي يرافق بعثة الفريق الكتالوني، الذي يواصل تعافيه من الإصابة التي يعاني منها في الركبة.

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مشوار برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

وكان فريق برشلونة قد تأهل للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، بعدما تغلّب على نابولي الإيطالي بنتيجة 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16 من المسابقة.

بينما خطف فريق باريس سان جيرمان بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، على حساب ريال سوسييداد الإسباني بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16 من المسابقة.

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