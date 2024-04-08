الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"فأل سيئ للبارسا".. صافرة إنجليزية لمباراة باريس وبرشلونة بدورى الأبطال

الحكم الإنجليزي أنتوني
الحكم الإنجليزي "أنتوني تايلور"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الاثنين، عن حكم مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة 

يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره برشلونة الإسباني، في مواجهة نارية ستُقام على ملعب "حديقة الأمراء"، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

حكم مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري الأبطال

وكشف الاتحاد الأوروبي "يويفا" مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، أنه تم تعيين الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، لإدارة القاء.

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خبر سار لباريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة

من جانبها، أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور بمثابة "فأل سيء" لفريق برشلونة، والعكس بالنسبة لفريق باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن الحكم الإنجليزي "أنتوني تايلور" أدار 6 مباريات لفريق باريس سان جيرمان، ولم يذق طعم الهزيمة خلال هذه المواجهات.

وحقق باريس سان جيرمان خمس انتصارات، مقابل تعادل وحيد، تحت إدارة الحكم الإنجليزي، ليُصبح بمثابة "تميمة حظ" للفريق الفرنسي.

وأشهر "أنتوني تايلور" 37 بطاقة صفراء، منها 17 إنذار للاعبي باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، أن الحكم "أنتوني تايلور" أدار مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لعام 2021، التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء"، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وبعد هذه المباراة، نجح فريق باريس سان جيرمان للتأهل للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، بعد الفوز بنتيجة 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأكدت الصحيفة، أن آخر ظهور للحكم الإنجليزي في مباريات باريس سان جيرمان، عندما فاز على يوفنتوس بنتيجة 2-1 في دوري أبطال أوروبا لعام 2022.

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