الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعد اهتمام باريس.. فينيسيوس جونيور يحسم مستقبله مع ريال مدريد

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

حسم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد الإسباني، موقفه النهائي بشأن مستقبله مع الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى احتمالية رحيل فينيسيوس جونيور عن ريال مدريد في الصيف المقبل، في ظل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية بضم اللاعب، وعلى رأسها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

فينيسيوس جونيور يحسم مستقبله مع ريال مدريد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فينيسيوس جونيور متمسك بالبقاء في ريال مدريد ولا ينوي للرحيل، رغم اقتراب النجم الفرنسي كيليان مبابي من الانضمام إلى صفوف النادي الملكي بالمجان في الصيف.

وكانت التقارير الصحفية قد أفادت أن باريس سان جيرمان قد قدّم عرضًا للتعاقد مع فينيسيوس جونيور، مقابل 200 مليون يورو، لتعويض رحيل كيليان مبابي المحتمل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن فينيسيوس يرفض الاستماع إلى العروض المُقدمة إليه، وكذلك إدارة ريال مدريد التي لا تنوي الاستغناء عن خدمات اللاعب.

ويُعد فينيسيوس جونيور أحد الركائز الأساسية في ريال مدريد خلال الفترة الماضية، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم البرازيلي، صاحب الـ23 عامًا، رفقة ريال مدريد في يونيو 2027، ويتضمن شرطًا جزائيًا ضخمًا يبلغ قيمته مليار يورو.

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كفة متوازنة بين ريال مدريد ومانشستر سيتى قبل قمة دورى أبطال أوروبا

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطق مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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