رقم قياسى جديد ينتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام أتالانتا بالدورى الأوروبى

يستعد محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، لمواجهة أتالانتا الإيطالي في بطولة الدوري الأوروبي.

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، نظيره أتالانتا الإيطالي، على ملعب "أنفيلد رود"، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" خلال الموسم الجاري 2023 - 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد أتالانتا في الدوري الأوروبي، اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام أتالانتا؟

ووفقًا لما ذكره موقع نادي ليفربول الرسمي، فإن محمد صلاح ينتظر رقمًا قياسيًا جديدًا عندما يواجه أتالانتا في مباراة اليوم بالدوري الأوروبي.

وأوضح الموقع الرسمي أن محمد صلاح سيخوض المباراة رقم 75 مع ليفربول في المسابقات الأوروبية في حال مشاركته أمام أتالانتا.

وبناءً عليه، سيدخل محمد صلاح ضمن قائمة أكثر 10 لاعبين مشاركة في تاريخ ليفربول بالمسابقات الأوروبية.

وشارك محمد صلاح في 74 مباراة أوروبية مع ليفربول، سجل 46 هدفًا، منها 4 أهداف في الدوري الأوروبي بالموسم الجاري 2023/2024.

وإجمالًا، فإن محمد صلاح شارك في 35 مباراة مع ليفربول في جميع البطولات هذا الموسم، سجل 23 هدفًا، وقدم 13 تمريرة حاسمة.

حكم مباراة ليفربول وأتالانتا فى الدورى الأوروبى

ويقود مباراة ليفربول ضد أتالانتا في الدوري الأوروبي، الحكم التركي "خليل أوموت ميلير".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتالانتا في الدوري الأوروبي

ستُذاع مباراة ليفربول وأتالانتا في الدوري الأوروبي، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

مشوار ليفربول وأتالانتا في الدوري الأوروبي

وكان فريق ليفربول قد تأهل للدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي، بعدما حقق فوزًا ساحقًا على سبارتا براج التشيكي بنتيجة 11-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16 من المسابقة.

وكان فريق أتالانتا قد تأهل لهذا الدور، بعدما تغلّب على سبورتنج لشبونة البرتغالي بتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16 من المسابقة.