الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

إخفاقات محلية ونجاحات إفريقية.. حصاد الأهلي خلال رمضان 2024

الأهلي
الأهلي

خاض النادي الأهلي، خلال شهر رمضان الماضي، العديد من المواجهات الصعبة والقوية على المستوى المحلي والقاري.

وعلى مدار الشهر المبارك، استطاع المارد الأحمر، خلال 4 مواجهات متنوعة ما بين محلية وقارية، معرفة وجهي العملة الواحدة الفرح وإسعاد جماهيره، والهزيمة أيضًا. وستعترض "الدستور" في السطور التالية، حصاد مباريات المارد الأحمر خلال رمضان 2024.

إخفاقات محلية

استهل المارد الأحمر، شهر رمضان الفضيل بالهزيمة أمام البنك الأهلي، في مباراة مثيرة بنتيجة 4/3، ليتلقى الهزيمة له بدوري نايل هذا الموسم (نسخة 2023/2024)، ثم التعادل الإيجابي مع إنبي مؤخرا بهدفين لكلاهما.

نجاحات إفريقية

على المستوى الإفريقي، وتحديدا دوري أبطال إفريقيا، تمكن الأهلي من خطف بطاقة التأهل للمربع الذهبي للأميرة السمراء، وذلك على حساب سيمبا التنزاني ذهابا والفوز بهدف نظيف خارج الديار، وإياب بهدفين نظيفين هنا بالقاهرة، في رحلة الشياطين الحمراء المستمرة نحو النجمة الثانية عشر من البطولة القارية.

وينتظر المارد الأحمر، مواجهة صعبة للغاية، بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام مازيمبي الكونغولي، ذهابا يوم 20 أبريل الجاري، في تمام الثالثة عصرا على ملعب لوبومباشي، بينما تقام مواجهة الإياب هنا بالقاهرة أحد يومي 26 أو 27 من الشهر ذاته.

مواعيد مباريات النادي الأهلي المتبقية خلال أبريل الجاري

الخميس 11 أبريل الجاري

زد & الأهلي.. السابعة مساء (ستاد السلام أو القاهرة الدولي).

المباراة مؤجلة من الجولة الثامنة بدوري نايل.

وتقام المباراة خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

الإثنين 15 أبريل الجاري

الزمالك & الأهلي.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

المباراة مؤجلة من الجولة العاشرة بدوري نايل.

الاهلى دوري نايل شهر رمضان دورى ابطال افريقيا رمضان 2024

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