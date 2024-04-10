موعد مباراة الأهلي وزد بدوري نايل والقنوات الناقلة

دائما ما تحمل الأعياد والمناسبات، ذكريات سعيدة مع جماهير الأهلي، حيث يخوض الفريق من خلالها العديد من المباريات المحلية والقارية، لذلك أصبح البحث عن موعد مباراة المارد الأحمر المقبلة أمام زد، بدوري نايل (نسخة 2023/2024)، هو المسيطر على كافة محركات جوجل الآن.

ويأتي ذلك، بعد نزيف النقاط المتواصل الذي ضرب المارد الأحمر بقوة وفقدانه 5 نقاط في آخر جولتين بدوري نايل، عقب الهزيمة أمام البنك الأهلي بنتيجة 4/3، والتعادل الإيجابي مع إنبي مؤخرا بنتيجة 1/1.

موعد مباراة الأهلي وزد بدوري نايل (2023/2024)

ويواجه الأهلي نظيره زد، في تمام السابعة مساء غدا الخميس، على ستاد السلام، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وزد بدوري نايل (2023/2024)

تنقل مباراة الأهلي وزد، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة بدوري نايل، المقرر إقامتها على ستاد السلام، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

موقف الأهلي بجدول ترتيب دوري نايل

ويحتل الأهلي المركز الثامن بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 9 مباريات فقط، حيث استطاع تحقيق الفوز في 5 مباريات و3 تعادلات وهزيمة يتيمة.

ولا يزال يمتلك المارد الأحمر، 10 مباريات مؤجلة، أمام كلا من زد والزمالك، ومودرن فيوتشر والمصري البورسعيدي، وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري، وفاركو والداخلية، وطلائع الجيش وبيراميدز، في الجولات الثامنة والتاسعة والعاشرة، والحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر، والسابعة عشر والثامنة عشر والتاسعة عشر.

وتأتي هذه المؤجلات، بسبب ارتباطات الأهلي القارية، وتحديدا بدوري أبطال إفريقيا، في رحلة الفريق الأحمر المتواصلة للدفاع عن لقبه الإفريقي.