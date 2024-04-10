الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي وزد بدوري نايل والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

دائما ما تحمل الأعياد والمناسبات، ذكريات سعيدة مع جماهير الأهلي، حيث يخوض الفريق من خلالها العديد من المباريات المحلية والقارية، لذلك أصبح البحث عن موعد مباراة المارد الأحمر المقبلة أمام زد، بدوري نايل (نسخة 2023/2024)، هو المسيطر على كافة محركات جوجل الآن.

ويأتي ذلك، بعد نزيف النقاط المتواصل الذي ضرب المارد الأحمر بقوة وفقدانه 5 نقاط في آخر جولتين بدوري نايل، عقب الهزيمة أمام البنك الأهلي بنتيجة 4/3، والتعادل الإيجابي مع إنبي مؤخرا بنتيجة 1/1.

 

موعد مباراة الأهلي وزد بدوري نايل (2023/2024)

ويواجه الأهلي نظيره زد، في تمام السابعة مساء غدا الخميس، على ستاد السلام، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وزد بدوري نايل (2023/2024)

تنقل مباراة الأهلي وزد، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة بدوري نايل، المقرر إقامتها على ستاد السلام، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

مازيمبى يعلن موعد مباراة الأهلى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا

موقف الأهلي بجدول ترتيب دوري نايل 

ويحتل الأهلي المركز الثامن بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 9 مباريات فقط، حيث استطاع تحقيق الفوز في 5 مباريات و3 تعادلات وهزيمة يتيمة.

ولا يزال يمتلك المارد الأحمر، 10 مباريات مؤجلة، أمام كلا من زد والزمالك، ومودرن فيوتشر والمصري البورسعيدي، وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري، وفاركو والداخلية، وطلائع الجيش وبيراميدز، في الجولات الثامنة والتاسعة والعاشرة، والحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر، والسابعة عشر والثامنة عشر والتاسعة عشر.

وتأتي هذه المؤجلات، بسبب ارتباطات الأهلي القارية، وتحديدا بدوري أبطال إفريقيا، في رحلة الفريق الأحمر المتواصلة للدفاع عن لقبه الإفريقي.

اقرأ أيضاً

الأهلى يطالب كاف بتأجيل مباراة مازيمبى الكونغولى 24 ساعة بسبب القمة

الاهلى دوري نايل موعد مباراة الأهلي وزد موعد مباراة الأهلي وزد بدوري نايل مؤجلات دوري نايل القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وزد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وزد بدوري نايل

مواد متعلقة

مازيمبى يعلن موعد مباراة الأهلى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا

زد إف سى يعلن حالة الطوارئ استعدادًا للأهلى وعبدالعاطى يطالب لاعبيه بالفوز

كولر يراقب "زد" عن طريق 4 مباريات قبل الدخول لمعسكر مغلق اليوم

الأهلي لا يستطيع أن يحافظ على تقدمه في 3 مباريات بدوري نايل (تحليل)

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

أول تعليق من إسماعيل هنية على نبأ استشهاد أولاده وأحفاده بقطاع غزة

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

باقى ساعات.. موعد صلاة عيد الفطر فى مصر الأربعاء 10-4-2024

"خطة الخداع والمداهمة".. كيف استقطبت عصابة الشرطة المزيفة تجار العملة للنصب عليهم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مقال الرئيسين والملك

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

صور

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

صلاة العيد فى مسجد مصطفى محمود

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا

مهمة مروعة.. البدء فى دفن الرفات المجهولة بمحيط مستشفى الشفاء بغزة

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في اليوم 187 للعدوان على غزة