الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

زد إف سي يعلن حالة الطوارئ استعدادا للأهلي وعبد العاطي يطالب لاعبيه بالفوز

فريق زد إف سي
فريق زد إف سي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد إف سي بقيادة مجدي عبد العاطي حالة الطوارىء استعدادا لمواجهة الأهلي غدا "الخميس" في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن لمسابقة دوري نايل.

وتأتي مباراة الأهلي في توقيت يعاني فيه زد إف سي من تراجع نتائجه، حيث فشل في تحقيق الفوز خلال المباريات السبع الأخيرة وجمع منها خمس نقاط بالتعادل مع بيراميدز والبنك الأهلي ومودرن فيوتشر والمصري وسيراميكا كليوباترا والهزيمة أمام طلائع الجيش وإنبي.

ويحتل زد إف سي المركز الخامس في جدول دوري نايل برصيد 24 نقطة من 5 انتصارات و9 تعادلات وهزيمتين وسجل 20 هدفا ودخل مرماه 16 هدفا.

وركز مجدي عبد العاطي خلال التدريبات على كيفية استغلال تراجع مستوى دفاع الأهلي الذي اهتزت شباكه ست مرات في أخر مباراتين لعبهما في دوري نايل أمام البنك الأهلي انبي .

وقام مجدي عبد العاطي بتدريب لاعبيه على الكرات العرضية والاستفادة من عدم تعامل مدافعي الأهلي معها بالشكل السليم لهز شباك مصطفى شوبير.

في نفس الوقت اهتم مجدي عبد العاطي بإيقاف مفاتيح لعب الأهلي وزيادة الكثافة الدفاعية في وسط الملعب وفرض رقابة صارمة على مصادر الخطورة في ظل عودة علي معلول ومع الجنوب إفريقي بيرسي تاو الذي سيقود الخط الهجومي للأهلي.

وخلال جلساته مع اللاعبين أكد مجدي عبد العاطي أن خسارة الأهلي خمس نقاط في أخر مباراتين ستجعله يواجه زد إف سي بشعار لابديل عن الفوز وهو ما يساهم في زيادة الضغط على لاعبيه وهو مايجب التعامل معه بهدوء وحذر خاصة في بداية المباراة.

وأكد المدير الفني لفريق زد إف سي للاعبيه أنه يثق في قدرتهم على تحقيق نتيجة ايجابية أمام حامل اللقب وعليهم أن يثبتوا للجميع قدرتهم على اللعب مع الكبار بعد الفوز على الزمالك والتعادل مع بيراميدز.

بطولة دوري نايل زد إف سي مجدي عبد العاطي الاهلى بيراميدز

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