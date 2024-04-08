دوري نايل.. كهربا يمنح الأهلي التقدم على إنبي برأسية

منح كهربا التقدم للأهلي في الشوط الأول ضد إنبي، في اللقاء المقام مساء اليوم الاثنين في بطولة دوري نايل.

وسجل كهربا هدف الأهلي الأول بالدقيقة 44 برأسية متقنة، بعد عمل فردي رائع من طاهر محمد طاهر من على الجناح الأيسر.

تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في دوري نايل

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط وسط الملعب: أفشة - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، أنتوني موديست، كهربا.

موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في دوري نايل

جاء اللقاء ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السادس عشر لبطولة دوري نايل "الدوري المصري" خلال الموسم الجاري 2023 /2024.

وانطلقت مباراة الأهلي ضد إنبي في دوري نايل، اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد إنبي في دوري نايل

تُذاع مباراة الأهلي ضد إنبي في دوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1.HD